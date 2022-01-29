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صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة
صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة

صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة يستغرق صنع صلصة الباربيكيو الحلوة والرائعة والغنية هذه دقائق فقط ، ولا تستخدم الكاتشب المعبأ في زجاجات ، وهي رائعة لكل أنواع الشواء!

صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة

المكونات:

صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة

8 أوقية صلصة الطماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة خل تفاح

2 ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة كبيرة دبس

½  ملعقة كبيرة ديجون

1 ملعقة صغيرة صلصة وريستيرشاير

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1/8 ملعقة صغيرة حريف

فلفل طازج مكسر (حوالي 10 حبات)

ملح حسب الرغبة

الطريقة:

  • تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً.
  • تترك الصلصة تطهى على نار هادئة مع التحريك المستمر لمدة خمس دقائق. تذوق الصلصة وأضف الملح إذا لزم الأمر (لم أقم بإضافة أي ملح).
  • تستخدم مع الدجاج واللحوم قبل الشوي أو مع الشوي حسب الرغبة.

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