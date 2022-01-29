صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة

تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً

تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً .

تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً .

تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً .

تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً .