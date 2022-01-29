صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة يستغرق صنع صلصة الباربيكيو الحلوة والرائعة والغنية هذه دقائق فقط ، ولا تستخدم الكاتشب المعبأ في زجاجات ، وهي رائعة لكل أنواع الشواء!
صلصة باربيكيو الدجاج الرائعة
المكونات:
8 أوقية صلصة الطماطم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 ملعقة كبيرة خل تفاح
2 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة كبيرة دبس
½ ملعقة كبيرة ديجون
1 ملعقة صغيرة صلصة وريستيرشاير
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
¼ ملعقة صغيرة مسحوق بصل
1/8 ملعقة صغيرة حريف
فلفل طازج مكسر (حوالي 10 حبات)
ملح حسب الرغبة
الطريقة:
- تُمزج جميع المكونات باستثناء الملح في قدر صغير. يقلب ويسخن على نار متوسطة ، ويترك ليغلي قليلاً.
- تترك الصلصة تطهى على نار هادئة مع التحريك المستمر لمدة خمس دقائق. تذوق الصلصة وأضف الملح إذا لزم الأمر (لم أقم بإضافة أي ملح).
- تستخدم مع الدجاج واللحوم قبل الشوي أو مع الشوي حسب الرغبة.
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