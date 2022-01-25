وصفة اللحم بالتوابل الشهية والسريعة هذه الوصفة السريعة والسهلة من اللحم بالأرز لا تحتوي على نكهة رائعة فقط بل ومثالية للأيام التي لا ترغبين فيها بأعداد وجبة كبيرة. حيث يمكنك تحضيرها في قدر طهي الأرز.
وصفة اللحم بالتوابل الشهية والسريعة
المكونات:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ رطل من اللحم المفروم
½ ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار
½ ملعقة صغيرة كمون
1/8 ملعقة صغيرة فلفل حريف
¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
½ ملعقة صغيرة مسحوق بصل
1 ملعقة صغيرة سكر بني
½ ملعقة صغيرة ملح
فلفل طازج
1 علبة طماطم مقطعة إلى مكعبات
1 علبة معجون الطماطم
1 علبة من الفاصوليا البيضاء
¾ كوب ماء
الطريقة:
- يُضاف زيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى قدر أو جهاز طهي الأرز. أغلق الغطاء وحدد "الأرز الأبيض" أو "الطهي" ، اعتمادًا على الوظائف المتوفرة في جهاز الطهي الخاص بك. اترك اللحم ينضج والغطاء مغلق، وافتحه لفترة وجيزة لتقليب اللحم وتفتيته كل دقيقتين، حتى ينضج اللحم بالكامل (حوالي 5 دقائق إجمالاً). العديد من أواني طهي الأرز ، لا تسخن إلا إذا كان الغطاء مغلقًا ، لذا تذكر أن تغلقه بعد كل تقليب.
- إذا كنت تستخدم لحم بقري يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، فقم بتصفية الدهون الزائدة بمجرد تحولها إلى اللون البني بالكامل. أضف مسحوق الفلفل الحار ، والكمون ، والحريف ، ومسحوق الثوم ، ومسحوق البصل ، والسكر البني ، والملح ، والفلفل إلى اللحم المفروم في قدر الأرز ، وحركيه حتى يمتزج ، ثم أغلق الغطاء واتركه يطهى لمدة دقيقة أخرى.
- اضف علبة الفاصوليا مع مكعبات الطماطم (وعصائرها) ومعجون الطماطم والماء. يقلب حتى يتم دمج كل شيء بالتساوي.
- أغلق الغطاء مرة أخرى ، وتأكد من تحديد "الأرز الأبيض" أو "الطهي" ، ثم اترك المزيج ينضج لمدة 30 دقيقة. قلّب المزيج من حين لآخر للتأكد من عدم التصاقه بالقاع. إذا انتهى جهاز الطهي الخاص بك من دورة الطهي قبل انتهاء 30 دقيقة ، فما عليك سوى إعادة تشغيله مرة أخرى.
- بعد الغلي على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة ، تذوق اللحم ، واضبط التوابل إذا رغبت في ذلك ، ثم قدمه مع الخبز المحمص.
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