وصفة اللحم بالتوابل الشهية والسريعة

يُضاف زيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى قدر أو جهاز طهي الأرز. أغلق الغطاء وحدد "الأرز الأبيض" أو "الطهي" ، اعتمادًا على الوظائف المتوفرة في جهاز الطهي الخاص بك. اترك اللحم ينضج والغطاء مغلق، وافتحه لفترة وجيزة لتقليب اللحم وتفتيته كل دقيقتين، حتى ينضج اللحم بالكامل (حوالي 5 دقائق إجمالاً). العديد من أواني طهي الأرز ، لا تسخن إلا إذا كان الغطاء مغلقًا ، لذا تذكر أن تغلقه بعد كل تقليب .