صنادل البوز المربع موضة صيف 2021 stretch Mesh Sandals

من الصنادل الرائجة جداً في عالم الموضة، هذا الامر ليس غريباً على العلامة التجارية "بوتيغا فانيتا " هذه الصنادل تسمى "stretch Mesh Sandals "

انا اغرمت هذا الموسم بالبوز المربع، وكانه يعطي جاذبية للمظهر، ما رأيك عزيزتي احببتي هذا الستايل؟

بوتيغا فينيتا Bottega Veneta هي دار أزياء إيطالية فاخرة مقرها في ميلانو، إيطاليا. تشمل خطوط إنتاجها للرجال والنساء الملابس الجاهزة وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والعطور .

تأسست بوتيغا فينيتا في عام 1966 في فيتشنزا، فينيتو، على يد ميشيل تادي ورينزو زينجيارو. كان حياكة جلد انترشياتو نجاحًا فوريًا. بعد أن تم شراء الشركة من قبل مجموعة Gucci Group في عام 2001، أعادت "بوتيغا فينيتا" إحياء "ثروة خفية" جديدة. افتتحت الشركة La Scuola dei Maestri Pellettieri di بوتيغا فينيتا (مدرسة الحرف اليدوية الجلدية) في عام 2006، والتي تقع في مشغلها الجديد في مونتيبيلو فيسينتينو منذ عام 2013.

دانيال لي هو المدير الإبداعي لبوتيغا فينيتا منذ يونيو 2018، وبارتولوميو رونجون الرئيس التنفيذي منذ سبتمبر 2019. في عام 2019، قامت بوتيغا فينيتا بتشغيل 268 متجرًا يعمل بها 3754 موظفًا، وحققت مبيعات بقيمة 1.168 مليار يورو (1.109 مليار يورو في عام 2018). بوتيغا فينيتا هي شركة تابعة لمجموعة Kering الفاخرة.

بوتيغا فينيتا هي ماركة إيطالية فاخرة، اشتهرت على الصعيد العالمي بصناعة السلع الجلديّة. تأسّست بوتيغا فينيتا عام 1966 على يد ميشيل تادي ورينزو زينغيارو، وتعني بالإيطاليّة "المحترف الفينيسي"، إذ كانت البداية مع إنتاج السلع الجلدية التقليديّة. لاحقاً، طوّر الحرفيّون فيها تقنيّة خاصّة في نسج الجلد، تدعى intrecciato، والتي لا تزل حتّى الآن بصمتها الخاصّة. مع الزمن، تقدّم مستوى الإنتاج لتصبح في أولى الثمانينات من المفضّلة عالميّاً.

ومع بداية التسعينات، وتغيّر الإدارة، اتخذت الماركة منحى أكثر عصريّة ومماشاة مع الموضة. وفي شباط عام 2001، تمّ شراؤها من قبل مجموعة "غوتشي"، ليرتبط اسمها بالمدير الإبداعي "توماس ماير" الذي أخد على عاتقه إعادة الدار إلى جذورها الأساسيّة، مركّزاً من جديد على الأسلوب الحرفي التقليدي في الإنتاج كما التصميم.

منذ ذلك الوقت وحتّى الآن، توسّعت الماركة أيضاً نحو عالم المجوهرات، النظارات، العطور والأثاث، مع الاستمرار في تقديم مجموعات واسعة انتشرت عالميّاً من حقائب يد وأحذية وسلع الجلديّة صغيرة، كما أمتعة. كذلك، عرضت بوتيغا فينيتا مجموعتها الأولى للملابس الجاهزة للنساء عام 2005 وللرجال عام 2006. وفي السنة نفسها، تقديراً لأهميّة الحرف اليدويّة التقليديّة وبسبب تضائل عدد الحرفيين في مجال صناعة السلع الجلديّة في إيطاليا، افتتحت الدار معهد Scuola della Pelletteria، وذلك لتدريب ودعم الأجيال المستقبليّة من الحرفيين.

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