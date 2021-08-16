الاسكارف المثلث يتربع على عرش الموضة بين المحجبات لصيف 2021

نعيش حاليًا في أكثر أيام السنة حرارة، ويبدوا أن الفاشنيستا المحجبات قد اعتمدن طريقة جديدة للف الحجاب، من أجل هذه الأجواء الصيفية فقد لوحظ اعتمادهن عن لفة الاسكارف المثلث مع تنسيقه بشكل عصري وأنيق يليق بالحجاب.

ومن بين أبرز مدونات الموضة اللواتى اعتمدن هذا الاتجاه الفاشينيستا الكويتية دلال الدوب ومريم محمد الشهيرة بمرمر والفاشنيستا المصرية سهى محمد:

الإطلالة الاولى

اعتمدت هنا الفاشينيستا الكويتية دلال الدلوب على اطلالة كاجوال فقد اختارت قميص باللون الابيض وبنطلون اسود بساق واسع واعتمدت موضة الحجاب الرائجة وهى سكارف مثلث بنفشات مميزة بالابيض والاسود واختارت حقيبة باللون الاحمر وحذاء رياضي باللون الابيض.

الإطلالة الثانية

اختارت دلال هنا قميص مميز من كريستيان ديور باللونين الأبيض والأسود مع بنطال باللون الاسود وحقيبة باللون الاحمر واكملت الإطلالة بلفة حجابها المميزة الرائجة للغاية هذا الصيف

الإطلالة الثالثة

اعتمدت هنا الفاشينيستا مريم محمد على إطلالة عملية ومريحة للغاية فقد ارتدت البيجامة سوت باللون الاخضر والازرق ونسقت معاها حذاء وحقيبة باللون الاخضر واعتمدت لفة الاسكارف المميزة هذا الصيف وبدت في غاية الروعة.

الإطلالة الرابعة

اختارت مرمر هنا إطلالة أنثوية من الدرجة الأولى فقد اعتمدت توب وسكريت باللون الأبيض وزينت الإطلالة بحزام خصر عريض باللون البيج واختارت حذاء مفتوح باللون البيج مع سكارف بالاسود والأبيض والبيج.

الإطلالة الخامسة

اعتمدت هنا سهى على قميص كاجوال مفتوح باللون الاحمر الداكن ونسقت معه توب بنفس اللون وبنطال مم فيت باللون الأبيض وزينت الاطلالة بسكارف مميز للغاية بالالوان السابقة مع حذاء باللون الأبيض.

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