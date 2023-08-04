صور تنشر للمرة الأولى من حفل زفاف ريتا أورا وفستان العروس من توم فورد

تقدمت لها ، وقالت نعم على الفور، "يقول المخرج تايكا وايتيتي عن كيفية خطوبته المغنية وكاتبة الأغاني ريتا أورا.

بينما التقى الثنائي لأول مرة في حفل شواء في عام 2018 استضافه تايكا في منزله في لوس أنجلوس، حيث لم يبدأ الثنائي المواعدة حتى عام 2021، عندما كانا يصوران في أستراليا.

طرحت ريتا السؤال بينما كان الزوجان في إجازة في بالم سبرينغز في صيف عام 2022، وخططا لحفل زفاف مرتجل في لوس أنجلوس بعد بضعة أسابيع، في 4 أغسطس.

كما أفاد الجميع "، ويوضحان "كنا في لوس أنجلوس مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء".

وعلى مدار العام الماضي، استطاع الاثنان التخلص من المعلومات الخاطئة حول زواجهما التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر الإنترنت.

تعترف ريتا: "لقد كان أمرا ممتعًا للغاية بالنسبة لنا أن نرى القصص المختلفة التي ألفها الناس وفي نفس الوقت نحافظ عليها لأنفسنا". "وأنا أحب أن نشارك الآن ما حدث بالفعل وأن نفعل ذلك في ذكرى مرور عام واحد ، ولا أقل!"

أما فيما يتعلق بعملية التخطيط فقد تم التخطيط للحدث بأكمله وتنفيذه في أسبوعين فقط. يقول تايكا: "كان هناك حوالي ثمانية أشخاص فقط الأصدقاء المقربون والعائلة، والآباء على Zoom"، مشيرً إلى أنه كان سعيدا بشكل خاص لأن صديقه المقرب Jemaine Clement يقود على طول الطريق من نيوزيلندا لحضور الحفل في اللحظة الأخيرة.

تفاصيل إطلالة ريتا أورا من تصميم توم فورد

ارتدت العروس فستان توم فورد الذي اختتمت فيه العارضة اليابانية "ميكا شنايدر" عرض أزياء خريف وشتاء 2022-2023 في لوس أنجيلوس باللون الأبيض النقي بقماش الـ"دونتيل" (Lace)، ونسقت مع مجوهرات من علامة المجوهرات العريقة لورين شوارتز.

تقول ريتا: "توم فورد هو أحد المصممين المفضلين لدي إنه المفضل بشكل عام". "إنه الآن أحد أصدقائي المقربين ، وأنا أعشقه وأقدره كثيرا.

كان الزواج في فستان من تصميمه بمثابة حلما تحقق. ولأنه لم يكن مخططا له، لم أكن أعرف ما إذا كان الفستان المناسب سيكون في المدينة.

وقد جازفت وذهبت إلى متجر Tom Ford في المدينة، وكان العاملين في الدار في انتظاري، ولحسن الحظ كان الفستان بنفس مقاسي بلا أي حاجة لإجراء أي تعديلات عليه وقد جعلني ذلك سعيدة جدا ".