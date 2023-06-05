يحلّ علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه الأجواء العائلية الجميلة والاحتفالات السعيدة، وفي هذه الفترة يكثر البحث على محرك البحث "جوجل" عن أجمل صور تهنئة عيد الأضحي المبارك 2023، ولا شكّ أنّك تبحث عن صور تهنئة عيد الأضحي المبارك 2023 يمكن أن تعتمدها في العيد وترسلها لأصدقائك وعائلتك ومعارفك:

صور تهنئة عيد الأضحي المبارك 2023

تهنئة عيد الأضحى قصيرة

في عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

باقة الورود والازهار وسلة عود وبخور والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا تُرَدّ، ووهبكم رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لكم باباً في الجنة لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.

الحج هو موسم فلاح والعشر عطرها، فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

تهنئة عيد الأضحى 2023 أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر، يا رب سعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بألف خير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، وبوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى المبارك أهنئكم.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد والزهر من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنت بخير.

تقبل الله طاعتك وأتمَّ بالعيد فرحتك يا رب.

تهاني العـيد نهديها قبل يوم ميعـاده من خفايا الروح نبديها عساكم من عـواده.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

اعمر هذه الأيام بتلاوة القرآن، وذكر الرحمن، وقيام الليل، وطلب الغفران ففيها تُجاب الدعوات، وتبدَّل السيئات بالحسنات وترفع الدرجات وتتنزل الرحمات.

كل الحكاية في الرسالة تهاني يزفها موكب من الورد والأزهار والطيب تحمل تهاني العيد بأصدق المعاني وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب وأجمل تباريك الفرح والأماني لمن كلامه وابتسامته تراحيب.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفون وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2023