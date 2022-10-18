صور رسمات مناكير زيّني بها أظافرك في عيد الهالوين مع موعد اقتراب عيد الهالوين يستعد الكثيرون مثل البيوت الخاصة وذلك بتجمع الأصدقاء والعائلة وحتى الفنادق وبعض من المطاعم للاحتفال في عيد الهالوين.

عيد الهالوين يكون باختيار الإطلالة الغريبة، المرعبة والمخيفة في كل شيء سواء عن طريق لبس الملابس التنكرية المختلفة أو وضع مكياج غريب نوعاً ما أو اختيار رسومات وألوان مناكير تنسجم مع أجواء هذا العيد وطقوسه.

وللحصول على مناكير هالوين مناسب جداً يجب عليكِ البدء باختيار الألوان التي تليق بعيد الهالووين لفصل خريف 2022 والتي تتلّخص باللون الأسود، الأحمر القاتم،الفسفوري، البرتقالي، السكني والأبيض، والتي يمكنك مزجها مع بقيّة الألوان المناسبة واعتماد الرسومات المناسبة لهذا العيد، مثل رسم الجماجم وشباك العنكبوت ومصاصي الدماء أو غيرها من الأساليب لتحصلي على الستايل الذي ترغبين به.

لا تدعي فرصة عيد الهالوين تمرّ عليك مرور الكرام، واختاري ستايلك الخاص بكِ وبما يتناسب مع هذا اليوم، واحتفلي بكلّ فرح وحُب لتكوني الأكثر تميّزاً بين عائلتك، أصدقائك وأقاربك.

جمعنا لكِ بالصور ألوان مناكير ورسومات تناسب حفلات عيد الهالوين، هل أعجبتك؟

طرق مهمة للعناية بالأظافر

يجب الاعتناء بقص الأظافر أسبوعياً وبشكل صحيح وذلك للحصول على أظافر صحية.

تجنب إزالة القشرة من الأظافر او قضم الأظافر إلى هذه الأمور تؤدي إلى تلف في الأظافر.

لمنع نمو البكتيريا تحت الأظافر يجب المحافظة عليهم وعلى نظافتهم.

في حال الجلى أو تنظيف المنزل أو الطبخ يفضل ارتداء قفازات للمحافظة على الأظافر.

يجب استخدام مرطب مناسب لترطيب الأظافر.

عدم وضع طلاء الأظافر بشكل مستمر، ومن الأفضل إراحة الأظافر من فترة لأخرى.

شراء منتجات طلاء اظافر بنوعية جيدة والابتعاد نهائياً عن المواد الكيميائية.

تعقيم ادوات الأظافر باستمرار لمنع الفطريات والبكتيريا.

تناول الأطعمة المهمة لصحة ونمو الأظافر.

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