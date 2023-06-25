يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وسُمي بعرفة نسبة للوقوف على جبل عرفات، وفضل صيام يوم عرفة عظيم لذلك يحرص المسلمون على أداء فريضة الحج، أما لغير الحاج ينصح بصيامه والاجتهاد فيه تقربا لله تعالى بالدعاء الصيام والذكر والتكبير والتهليل لينعمون بمرضاته وغفرانه سبحانه وتعالى، وفي هذه الأيام يكثر البحث على محرك البحث "جوجل" عن أجمل صور عن يوم عرفة 2023، وإليكم بعض الصور:
صور عن يوم عرفة 2023
عبارات عن يوم عرفة 2023
- لبيك يا الله وفي القلوب حاجات قد دست تنتظر بشرى منك، لبيك يا الله خذوعاً نصبح ونمسي على ذكرك والكثير من فضلك.
- اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه العشر من ذي الحجة واسترنا يوم الحشر واغفر لنا يوم النشر.
- يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات، إن الوقت لم يفت بعد فتذكرنا بالدعاء.
- من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد.
- اللهم بلغنا يوم عرفة ولا تجعله يمضي إلا وقد كتب لنا الغفران.
- اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة.
- اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك تهدى بها قلوبنا وتزكي بها اعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا.
- واشرقت شمس يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.
- اقترب يوم عرفة جهزوا أمانيكم ورتبوا دعواتكم واستعدوا ليوم عظيم ورب كريم يسمع الدعاء ويفتح ابواب السماء.
- لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبياً وإن لم أكن بين الحجيج ساعياً وإن لم أكن بين عبادك داعياً.
- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهب لي يا الله من يذكرني بدعوة في يوم عرفة.