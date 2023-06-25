يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وسُمي بعرفة نسبة للوقوف على جبل عرفات، وفضل صيام يوم عرفة عظيم لذلك يحرص المسلمون على أداء فريضة الحج، أما لغير الحاج ينصح بصيامه والاجتهاد فيه تقربا لله تعالى بالدعاء الصيام والذكر والتكبير والتهليل لينعمون بمرضاته وغفرانه سبحانه وتعالى، وفي هذه الأيام يكثر البحث على محرك البحث "جوجل" عن أجمل صور عن يوم عرفة 2023، وإليكم بعض الصور:

صور عن يوم عرفة 2023

عبارات عن يوم عرفة 2023