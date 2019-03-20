القميص الأبيض: من القطع الأساسية الواجب توفرها في خزانتك لموسم 2019 (صور)

يعتبر القميص الأبيض من القطع الأساسية والمفضلة التي لا يمكن للمرأة الأنيقة

يعتبر القميص الأبيض من القطع الأساسية والمفضلة التي لا يمكن للمرأة الأنيقة الاستغناء عنها، وبفضل تصميمه الكلاسيكي فإنّه يتحدّى عامل الزمن، ولا يمكن أن تبطل موضته أبداً.

وإذا كنتِ من محبّات القميص الأبيض، يمكنك أن تبتكري طرقًا متنوعة لارتدائه، وأن ترتديه في الصباح والمساء لإطلالات أنيقة وجذابة.

ومن مزايا ارتداء القميص الأبيض أنه يمنحكِ مظهراً نظيفاً وأنيقاً، ويتوافق مع أي لونٍ تملكينه بخزانة ملابسك، ويعتبر أيضاً خلفيةٌ مثالية لإبراز إكسسواراتك الرائعة مثل المجوهرات والأوشحة، وبالإضافة إلى أنه مثاليٌ لارتدائه مع البناطيل المنقوشة والمخططة الدارجة هذه الأيام.

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