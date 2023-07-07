مع اقتراب العام الهجري الجديد 1445 يبدأ المسلمون بالبحث عن أجمل صور للسنة الهجرية الجديدة 1445 فهي تعتبر مناسبة دينية عظيمة وذلك بالتوجّه للّه عز وجل، والدعاء له بأن يحمل هذا العام الجديد بالخير والعطاء لجميع قلوب المسلمين، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا.

صور للسنة الهجرية الجديدة 1445



رسائل سنة الهجرية الجديدة 1445

بأجمل التهاني والتبريكات وأعذب الأحاسيس وأصدق المشاعر، أتقدم لكم بالتهنئة بدخول العام الجديد.

يعدي عام ويقبل عام، وتبقى أنت الغالي بالقلب كل عام.

أتمنى للي أحبهم سنة سعيدة وبطولة العمر مديدة.

أحيوا السنة الهجرية الجديدة وافرحوا وابتهجوا، كل عام وأنتم في حب وسعادة.

في قلبي بالحب خصِّيتك، وبالتهاني والفرح هنِّيتك، ومن بين كل الناس أغليتك.

كل عام وأنت الخير للكل، كل سنة والبسمة ما تفارق جمالك.

بأريج العطر والريحان أبعث التهنئة لأغلى إنسان وأهنِّيه بالعام الهجري الجديد.

من أجمل رسائل سنة الهجرية الجديدة 1445، يا طيور الحب مرِّي عليهم وبالعام الجديد هنِّيهم.

كلام حلو بمناسبة السنة الجديدة

كلّ عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم أقمار في سماء عامي الجديد، كلّ عام وأنتم بألف خير يا أهلي وأخوتي وأحبتي الغوالي العزيزيين، أحبكم جدًا لأنكم سرّ سعادتي.

كلّ عام وأنتم بخير في السنة الهجرية الجديدة، كل عام وأنتم أقمار في سماء عامي الجديد، كلّ عام وأنتم بألف خير يا أهلي وأحبتي الغوالي، أحبكم جدًا لأنكم سرّ سعادتي.

لا معنى للسنة الجديدة إن لم تكونوا أنتم فيها، كلّ عام وأنتم تلتفون حول قلبي مثل الأزهار ذات العطر الفواح لأقول لكم: أحبكم جدًا يا أروع الأحبة وأغلاهم.

أجمل كلام حلو بمناسبة السنة الجديدة 2023 لا معنى للسنة الجديدة إن لم تكونوا أنتم فيها، كلّ عام وأنتم تلتفون حول قلبي مثل الأزهار ذات العطر الفواح لأقول لكم: أحبكم جدًا يا أروع الأحبة وأغلاهم.

معايدة صديق في السنة الهجرية الجديدة

صديقي العزيز كل عام وأنت بألف وألف خير، سنة جديدة أتمنى أن تملأها بالجد والعمل يا فتى.

صديقي الغالي العزيز كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله سنة جديدة حافلة بكل خير وسعادة ومزيد من النجاح يا رب.

ابتسم يا صديقي الغالي إنّها سنة جديدة، كل عام وأنت في أتمّ الصحة والعافية.

أمي دائماً تقول لي أنّ الثراء لا يُقاس بالمال وإنّما بالأصدقاء، فأتمنى لك يا صديقي سنة جديدة جميلة، كن بخير وابتسم دائماً.

كل سنة وأنت بألف خير يا صديقي وفقك الله في حياتك وسنة جديدة جميلة عليك.

يا صديقي ونحن علي أعتاب سنة جديدة ينتاب العالم شعور بالغموض لما هو آت لكني لا أخشى عاماً جديداً غامضاً لأني أثق بكونك صديقاً مدهشاً.

مسجات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1445