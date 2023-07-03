متى موعد رأس السنة الهجرية لعام 2023؟

يصادف موعد رأس السنة الهجرية لعام 2023 التاسع عشر من شهر تموز ويبدأ مساء يوم 18 تموز وينتهي في بداية يوم 19 تموز تعتمد على حركة القمر، وهكذا يتغير التاريخ الهجري إلى 1445.

نتمنى لجميع المسلمين والديانات الأخرى عامًا هجريًا سعيدًا ليتمكنوا من تحقيق ما لم يحققوه في الأعوام السابقة، سنة هجرية جديدة سعيدة للجميع، وكل عام وانتم بخير.

عبارات ورسائل عن راس السنة الهجرية 1445

المحبة هي ليس بالكلمات فقط، بل بالشعور بها، لذلك تعجز كلماتي عن وصفكم يا أصدقائي المقربيين والغاليين.

من تهاني رأس السنة الهجرية 1445 هجري ننشر التهاني والأماني، ونقول لكل الناس الله يهنيكم ومن رزقه الواسع يعطيكم حتى يرضيكم.

يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "الخير في أمتي إلى يوم الدين" يا خير أمة على هذه الأرض، كل عام وأنتم بخير يا أحباب.

أمي حبيبتي وجنتي، بحب أقول لك في هذه المناسبة السعيدة أنني أحبك.

أسأل الله أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم ونحن نستقبل عامنا الهجري الجديد هذا يا أعز الناس.

إلى العائلة والأصدقاء الذين أحبهم بقدر لا يعلمه إلا الله، كل عام وأنتم بخير أنتم وذويكم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445.

عام هجري جديد 1445 هجري يحل علينا فكل عام وأنتم وأحبابكم بخير وصحة وود وأمل وسعادة لا تعد ولا تحصى.

اللهم ها قد ودعنا عامًا فتقبل منا صالح أعمالنا فيه، ونستقبل عامًا جديدًا فيسر لنا سبل الطاعات والتقرب إليك يا رحيم.

أستشعر بالفرح والبهجة وأنا أستقبل هذا العام الهجري الجديد وأنتم برفقتي أحبتي فكل عام وأنتم بألف وألف خير.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445