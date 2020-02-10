أوسكار 2020: يسرا بإطلالة فرعونية من توقيع زهير مراد

يعتبر المصمم اللبناني العالمي "زهير مراد" الخيار الأول لمعظم النجمات وعارضات الأزياء على السجادة الحمراء، حيث اكتسحت فساتين مراد السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار 2020، لما تملكه تصاميمه من احترافية عالية وأسلوب ساحر في إظهار أنوثة المرأة بأجمل حلة.

ظهرت الفنانة المصرية يسرا على السجادة الحمراء بالدورة الـ 92 من حفل جوائز الأوسكار 2020 حيث تشارك فيها كعضو تحكيمي للمرة الأولى.

واختارت يسرا خلال الأوسكار فستاناً باللون الأبيض والذهبى، من مجموعة أزياء زهير مراد لربيع وصيف 2020 التي طرحها في يناير الماضي، ومستوحاة من الزي الفرعوني، ومن تنسيق مي جلال.

وجاء التصميم بأكمام طويلة وواسعة بصيحة الكاب، وقصة ضيقة من الأعلى، مزينًا بنقوش باللون الذهبي الباييت، وتنورة واسعة بطيات عند منطقة الخصر.

وأما تصفيفه الشعر اختارت الشعر المنسدل للخلف، مع مكياج بتدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه باللون الذهبي.

وتم نشر صورة للفنانة يسرا وهي على السجادة الحمراء بعدما ظهرت برفقة الإعلامية ريا أبي راشد على ممشى المشاهير بهوليوود قبل انطلاق فعاليات الحفل.