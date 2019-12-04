صور نجمات بقصة الشعر الكاريه في 2019

قصة شعر الكاريه هي قصة مميزة تطفي إطلالة مختلفة تجعلك تبدين أصغر سنّاً وتساعد على رفع ملامح الوجه وإضفاء نفحة من الشباب على الطلة، وهي كذلك تناسب مختلف الفئات العمرية كما لها القدرة على منحك هوية خاصة بك.

حيث اختارت عدد من نجمات العالم العربي قصة الشعر الكاريه سواء الطويل أو القصير، المفرود كان أو المموج، وبصبغات شعر مختلفة، لاق على كثير منهن ونجده مؤخراً قد انتشر بكثافة في صالونات التجميل.

ومن أبرز نجمات الوطن العربي اللاتي اعتمدن قصة شعر الكاريه الطويل هنّ: منى زكي وميس حمدان ونسرين طافش وهبة نور وأصالة، وبسمة بوسيل، ووفاء الكيلاني وغيرهم الكثير.

وتتنوع قصات الشعر الكارية ما بين الأطوال المتساوية من جميع الجهات أو القصة الأمامية المتساوية أو الجانبية المتدرجة، فضلاً عن القصات المدرجة والتي تختلف فيها اتجاهات أطوال الشعر، سواء من الأمام إلى الخلف الأقصر فى الأطول، أو من جانب لآخر الأطول فالأقصر.

نقدم لكِ سيدتي الأنيقة ألبوم صور أبرز نجمات الوطن العربي اللاتي اعتمدن قصة شعر الكاريه ، وأخبرينا من أعجبتك أكثر!

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