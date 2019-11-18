صيحات أحذية عليكِ توديعها هذا الموسم.. وأخرى بديلة لها  (صور)

يعد التغيير المستمر هو سيد الموقف عندما يتعلق الأمر بالموضة، ففي كل يوم نشهد صيحات جديدة سرعان ما تطيح بأخرى من الساحة بعد فترة قليلة من ظهورها، وذلك الأمر لا يقتصر على الأزياء فقط، بل مختلف القطع، من أكسسوار ومكياج إلى الحقائب والأحذية.

ومع ظهور الكثير من الصيحات قد تحتارين في اختيار الأكثر رواجًا، ولكن من خلال مجلة "هو وات وير" نكشف لكِ عن صيحات عليكِ توديعها وأخرى بديل لها لإطلالة عصرية هذا الموسم:

1- لا للأحذية النيود

على الرغم من ألوان النيود والتصميمات الشفافة تربعت على عرش مختلف صيحات الموضة منذ فترة، وخاصة الأحذية، إلا أن الأحذية وخاصة الصنادل السوداء ذات السيور، هي الأبرز حاليًا، إذ تضفي لمسة أكثر جاذبية للإطلالة مع معانقة السيور للقدم.

2- تجنبي المقدمة المدببة

عندما يتعلق الأمر بأحذية الكعب العال، عادة ما تكون تصميمات المقدمة المدببة هي الأبرز، وعلى الرغم من أنها تصدرت المشهد خلال المواسم الماضية وما سبقها، إلا أنه حاليًا، تتربع تصميمات المقدمة المرعبة على عرش مختلف الأحذية.

3- ابتعدي عن تصميم الفليب فلوب المطاطية

في حين أن تصاميم الفليب فلوب المطاطية لاقت شعبية كبيرة منذ بداية هذا العام، إلا أنها ستتنحى جانبًا هذا الموسم لتحل مكانها تصميمات الفليب فلوب الأكثر أناقة، المصممة من الجلد وذات أشكال مختلفة عن التقليدي.

4- صندل حرف T خارج المنافسة

عادة ما يكون تصميم حرف الـ T هو الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بموضة الصندل، ولكن هذا الموسم يشمل العديد من التغييرات، ومن بينها ظهور صيحة الصندل ذا المقدمة غير المتناظرة على الساحة بقوة، وهي صيحة مميزة من وحي التسعينات.

5- سنيكرز الجوارب تتنحى جانبًا

منذ بداية هذا العام وشهدنا العديد من صيحات السنيكرز التي تميزت بالتنوع والألوان القوية، خاصة الزاهية، ولكن حاليًا يتصدر السنيكرز الكلاسيكي المشهد ليضفي طابعًا مميزًا لإطلالتك.

6- لا لأحذية الـ PVC

حظيت أحذية الـ PVC، وهو أحد أنواع البلاستيك، بشعبية كبيرة منذ فترة، ولكنها تتنحى جانبًا هذا الموسم لتفسح المجال لحذاء الكعب القصير Kitten، والذي يمكنك اختياره بلونك المفضل.

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