صور نجوى كرم تشرق بـ 3 إطلالات متنوعة على مسرح ديو المشاهير

نجوى كرم

حلت شمس الأغنية اللبنانية النجمة نجوى كرم ضيفة على برنامج ديو المشاهير، وأثبتت أنها أيقونة في عالم الأزياء، حيث تألقت بـ 3 إطلالات متنوعة وراقية مثل ما عودتنا دائماً.

وقد اختارت ثلاث إطلالات متنوعة من ناحية الألوان والنمط، ففي الإطلالة الأولى تألّقت نجوى بفستان مموج طويل مثل السمكة له ذيل بأكمام طويلة، وتزيّنت بأقراط فضية، فبدت فيه كالملكات.

أما الإطلالة الثانية ارتدت فستان قصير مكشوف الظهر من اللون الفسفوري بدت فيه كالفراشة، وقد اختارت معه نجوى حذاء باللون الأبيض واكتفت بأقراط ناعمة للزينة.

أما الإطلالة الثالثة فكانت عبارة عن فستان ملوكي باللون الأحمر طويل له ذيل فبدت فيه غاية في الرقيّ والأناقة.

شاهدوا صور الإطلالات الثلاث للنجمة نجوى كرم على مسرح ديو المشاهير، أيها الأجمل؟

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