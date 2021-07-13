صيحات Vintage تظهر بقوة على ساحة موضة 2021

مع اتسام عالم الموضة بالتغيير وظهور صيحات جديدة تطيح بأخرى وغيرها يظهر قبل أن يتراجع بين الحين والآخر، كثيرا ما نشهد عودة للكثير من الصيحات الماضية والتي تعود لعدة سنوات، مثل صيحات الفينتاج.

فمن الخمسينات إلى الثمانينات، نشهد هذا العام ظهور قوي لصيحات الفينتاج، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

السكارف الحريري المنقوش

يعد من أبرز القطع الفينتاج ذات شعبية كبيرة وتظهر بقوة على الساحة هذا العام بتصاميم وألوان متنوعة، ويمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة، كبندانا أو غطاء رأس أو حزام أو حتى توب جريء.

الفيست

تظهر قطعة الفيست بقوة هذا العام، وليس في الإطلالات الكلاسيكية فقط، بل الكاجوال أيضاً وارتدائها دون قميص، وتتوفر بتصاميم وألوان مختلفة.

النظارات الملونة

على عكس الأسود والشفاف، تعود صيحة النظارات ذات العدسات الملونة بقوة هذا العام لتكملي إطلالتك بلمسة من وحي السبعينات.

النقشات المبالغة

تنتقل النقشات الضخمة والمبالغ فيها من العقود الماضية إلى عامنا هذا وتظهر بقوة برسمات وألوان ملفتة.

الورود الفينتاج

بجانب نقشات الورود المعتادة، تظهر الورود الفينتاج على الساحة، وهي تلك التي تتسم بستايل الجدات.

فساتين الـ Prairie

نشهد أيضا عودة قوية لفساتين الـ "براري" من وحي الثمانينات، والتي تتميز بالتصاميم الفضفاضة مع أكمام قصيرة منفوشة وستايل الطبقات والكشكشة.

السنيكرز الريترو

بجانب مختلف التصاميم العصرية والحديثة، تسيطر صيحات الفينتاج على موضة السنيكرز هذا العام بستايل الريترو.

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