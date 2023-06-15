البوابة - غالبًا ما يوصف الانديفي البلجيكي بأنه ذو طعم مر لطيف (أكثر مرارة من الخس). قوام الانديفي البلجيكية رقيق ، مخملي ، مائي أو كثير العصير ، وهش إلى حد ما ، مع قرمشة ناعمة ودسم طفيف. لتحضير الانديفي البلجيكي يمكنك تناوله مقليا أو مطهيا أو حتى مشويا، لكن أبسط طريقة لتحضيرها هي أكلها نيئة. نظرًا لبنيتها القوية على شكل قارب ، فإنها تصنع أيضًا أوعية مثالية للغطس والحشوات.

يحتوي الانديفي على فيتامين ك وفيتامين أ وحمض الفوليك والألياف وفيرة في هذه الخضار الورقية الخضراء. ونتيجة لذلك ، فهو يساعد على تحسين الهضم والجلد وقوة العظام ووظائف الكبد وفقدان الوزن. يعد الانديفي طريقة رائعة لبدء نظام غذائي صحي لأنه يوفر العناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية.

الفوائد الصحية:

يساعد على تحسين قوة العظام. فيتامين K موجود بكثرة في الهندباء.

غني بمضادات الأكسدة.

ينظم مستويات السكر في الدم.

مفيد لحمل صحي.

يدعم فقدان الوزن.

يحسن الرؤية.

يضمن صحة الكبد.

يحسن صحة القلب.

قوارب الانديفي مع صلصة الأفوكادو

المكونات:

2 خس انديفي

1 بصلة

2 أفوكادو

2 طماطم

1 فلفل أحمر

1 ليمونة (عصير)

1 أوقية كزبرة (حفنة واحدة)

رشة كمون مطحون

1 رشة فلفل حريف

ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



خطوات التحضير:

نظف الانديفي ، قسّمها إلى أوراق فردية واغسلها. يُقشر البصل ويُقطع إلى قطع صغيرة. قم بتقطيع الأفوكادو إلى نصفين ، وإزالة النوى ، ورفع اللب عن القشرة . نظف الطماطم واغسلها وقطّعها إلى مكعبات.

نظف واغسل وقطّع الفلفل الحلو إلى مكعبات.

ضعي مكعبات الخضار في وعاء واخلطيها مع عصير الليمون.

اغسلي الكزبرة ، وجففيها الأوراق؛ تقطع الأوراق المتبقية بشكل خشن ويضاف إلى الخضار. يضاف الكمون والفلفل الحار والملح والزيت ويخلط جيدا.

قسّم القوارب بين الأطباق ، واملأها بصلصة الأفوكادو ، وزينها بأوراق الكزبرة الموضوعة جانبًا.

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