صينية الدجاج مع البصل المكرمل

المقادير:

دجاج مقطع بدون جلد

4 حبات بصل حجم صغير

1 ملعقة صغيرة كركم

رشة قرفة وكمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

مكعب مرق

2 كوب ماء ساخن

فلفل اسود وملح

1 م ص سكر

3 م ك زيت زيتون

الطريقة :

بالبداية نقوم بتقطيع البصل الى شرائح ونقوم باضافته للزيت على النار في مقلاة. نرش علية رشة ملح وفلفل اسود وندعة حتى يتحمر. اخيراً نضيف ملعقة السكر نقلبه لدقيقة ونتركه جانباً.

في نفس المقلاة التي قلينا فيها البصل نحمي النار ونرش في المقلا ملح ورشة من الفلفل الاسود ثم نضيف قطع الدجاج على وجهها حتى تتحمر وعلى نار حامية.

نقلبه للوجه الثاني ونرش عليه الكركم وباقي البهارت ونقلبه مره اخرى ونصب عليه الماء الساخن ومكعب الماجي وعصرة الليمون دقيقة ونطفئ النار.

الآن نحضر صينية الفرن ،نصف فيها قطع الدجاج وعليها نصف البصل المكركل ثم نصب الصلصة التي حضرناها ونغطيها بورق القصدير.

ندخلها فرن محمى على درجة 200 لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

نقدم الى جانبها الخبز .