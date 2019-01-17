صينية الدجاج والبطاطا في الفرن

هل تبحث عن وصفة شهية للعشاء وترغب في إعداد وجبة بسيطة في الفرن؟ هذه الوصفة بالدجاج في الفرن هي اسهل وصفة لعائلتك.

المكونات:

1.2 كجم قطع الدجاج إلى قطع

1 كجم بطاطا صغيرة

100 مل (نصف كوب) زيت زيتون

100 مل (نصف كوب) من النبيذ الأحمر غير الكحولي

زعتر (حسب الذوق)

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

فلفل حسب الذوق

5 حص من الثوم

ملح حسب الذوق

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 180 مئوية (350 درجة فهرنهايت).

تقشر البطاطا وتوضع على صينية مع الدجاج. نتبل بالملح والفلفل والثوم المقشر والزعتر والفلفل الحلو. نرش بزيت الزيتون ونبيذ العنب الأحمر غير الكحولي ويخبز حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا ، حوالي 1 ساعة.

يخرج من الفرن ويقدم مع سلطة الخس.