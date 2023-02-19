البوابة - هل تبحثين عن وصفة ستيك سهلة؟ يوم الإجازة هو يوم عائلي، يجتمع فيه افراد العائلة لتناول وجبة مريحة ومشبعة، وتبادل أطراف الحديث. تعالوا نتعلم معاً طريقة تحضير شرائح اللحم والبطاطا مع زبدة الثوم وإكليل الجبل!

صينية ستيك بالثوم والبطاطا

المكونات:

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون نباتي أو خفيف

شريحتان ستيك من لحم الخاصرة أو ريب آي بسماكة 1 بوصة

1 ملعقة صغيرة بهار ستيك أو أكثر حسب الرغبة

1 رطل بطاطا صغيرة مقطعة إلى أنصاف

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل مفروم

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل حسب الذوق

1 ملعقة كبيرة زبدة

صينية ستيك بالثوم والبطاطا

طريقة التحضير:

تخرج شرائح اللحم من الثلاجة قبل 30 دقيقة على الأقل من الطهي . تغسل البطاطا وتوضع في وعاء. قم بتغطيتها وضعها في الميكروويف لمدة 5-7 دقائق أو حتى تنضج. إذا لم يكن لديك ميكروويف ، اسلقي البطاطا في ماء مملح حتى تنضج . أثناء طهي البطاطا ، تجفف شرائح اللحم بمنشفة ورقية وتتبل بسخاء بتوابل الستيك . يُسخن 1 ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة كبيرة من الحديد على نار متوسطة عالية حتى تصبح ساخنة جدًا . تضاف شرائح اللحم إلى المقلاة الساخنة وتطهى لمدة 4 دقائق دون إزعاج. بعد ذلك ، تقلب شرائح اللحم وتطبخ لمدة 4-7 دقائق إضافية أو حتى تصل إلى مستوى النضج المطلوب . تخرج شرائح اللحم من المقلاة وتوضع في طبق. يلف الطبق برقائق معدنية لإبقاء شرائح اللحم دافئة . أثناء ذلك ، تتبل البطاطا بإكليل الجبل والثوم والملح والفلفل . تقلب البطاطا مع الزبدة المتبقية والزيت في نفس مقلاة الحديد الزهر. تترك البطاطا لتنضج من جانب واحد دون تحريك لمدة 4-5 دقائق. بمجرد أن تصبح مقرمشة ، أخرجي البطاطا من المقلاة وأضيفيها إلى الطبق مع شريحة اللحم .

ملاحظة:

هذه الوصفة لتحضير شريحة ستيك. شرائح اللحم الرقيقة تحتاج إلى وقت أقل بينما شرائح اللحم السميكة تحتاج إلى المزيد من الوقت. استخدمي مقياس حرارة لضمان عدم الإفراط في طهي شرائح اللحم .

يجب أن يستريح اللحم في درجة حرارة الغرفة لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل الطهي .

يمكن أن تختلف الأفران ونوع المقلاة من وقت الطهي. افحصي شرائح اللحم مبكرًا للتأكد من أنها لا تُطهى أكثر من اللازم .

ارفعي شرائح اللحم عن النار بضع درجات اذا كنت ترغبين في ان تكون ناضجة لأنها ستستمر في الارتفاع في درجة الحرارة أثناء استراحتها .

دع شرائح اللحم ترتاح بعد الطهي (أثناء هرس البطاطا) .

صينية ستيك بالثوم والبطاطا

درجات حرارة شرائح اللحم:

Rare - درجة الحرارة الداخلية عند 125 درجة فهرنهايت .

Medium Rare ​​- درجة الحرارة الداخلية 135 درجة فهرنهايت .

Medium - درجة الحرارة الداخلية 145 درجة فهرنهايت .

Medium well ​​- درجة الل حرارة الداخلية تبلغ 150 درجة فهرنهايت .

Well done - درجة الحرارة الداخلية 160 درجة فهرنهايت

توصي إدارة الغذاء والدواء بدرجة حرارة لا تقل عن 145 درجة فهرنهايت مع راحة لمدة 3 دقائق.

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