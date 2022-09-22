كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة وصفة شهية بنكهة الليمون رطبة ورقيقة بمكونات بسيطة يمكنك اعدادها مع كوب الشاي بعد الظهيرة.
كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة
المكونات:
200 جرام زبدة
3 بيضات
100 مل زبادي (رائب)
200 جرام سكر
220 جرام طحين لجميع الأغراض
نكهة ليمونتين
½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
½ ملعقة صغيرة ملح
كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة
الطريقة:
- تُخفّف الزبدة والسكر حتى يصبح لونها أصفر باهت.
- أضف البيض واحدا تلو الآخر.
- نضيف قشر الليمون ثم نضيف الطحين ثم الزبادي ونمزج كل شيء معا.
- انقلي الخليط إلى إناء للخبز واخبزيه في فرن محمى على درجة 350 فهرنهايت لمدة 40-45 دقيقة.
- اختبر مدى نضج كعكة الليمون عن طريق دس عود تنظيف الاسنان الخشبي وسط الكعكة. إذا خرج نظيفاً ، فعندئذ تكون كعكة الليمون جاهزة!
- قم بدهن الجزء العلوي من كعكة الليمون بشراب الليمون (اختياري) لإضافة المزيد من نكهة الليمون إلى كعكة الليمون الخاصة بنا.
- لعمل شراب الليمون سنحتاج 4 ملاعق كبيرة ماء ، 3 ملاعق سكر ، عصير نصف ليمونة ونغليها حتى تحصل على قوام شراب.
- استمتع بأسهل وألذ كعكة ليمون على الإطلاق!
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