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كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة
كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة

كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة وصفة شهية بنكهة الليمون رطبة ورقيقة بمكونات بسيطة يمكنك اعدادها مع كوب الشاي بعد الظهيرة.

كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة

المكونات:

كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة

200 جرام زبدة

3 بيضات

100 مل زبادي (رائب)

200 جرام سكر

220 جرام طحين لجميع الأغراض

نكهة ليمونتين

½  ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½  ملعقة صغيرة ملح

كعكات الخريف: كعكة الليمون الرطبة

الطريقة:

  • تُخفّف الزبدة والسكر حتى يصبح لونها أصفر باهت.
  • أضف البيض واحدا تلو الآخر.
  • نضيف قشر الليمون ثم نضيف الطحين ثم الزبادي ونمزج كل شيء معا.
  • انقلي الخليط إلى إناء للخبز واخبزيه في فرن محمى على درجة 350 فهرنهايت لمدة 40-45 دقيقة.
  • اختبر مدى نضج كعكة الليمون عن طريق دس عود تنظيف الاسنان الخشبي وسط الكعكة. إذا خرج نظيفاً ، فعندئذ تكون كعكة الليمون جاهزة!
  • قم بدهن الجزء العلوي من كعكة الليمون بشراب الليمون (اختياري) لإضافة المزيد من نكهة الليمون إلى كعكة الليمون الخاصة بنا.
  • لعمل شراب الليمون سنحتاج 4 ملاعق كبيرة ماء ، 3 ملاعق سكر ، عصير نصف ليمونة ونغليها حتى تحصل على قوام شراب.
  • استمتع بأسهل وألذ كعكة ليمون على الإطلاق!

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