ضمور المخ هو من الملامح الموجودة في العديد من أمراض الدماغ و تحصل عندما تموت خلايا الأعصاب و الخلايا التي تصل بينهم, قد يكون الضمور عمومي أو بؤري.

يعدّ ضمور المّخ من الأمراض العصبيّة التي تصيب الأعصاب، وهو عرض للكثير من الأمراض التي تؤثر بوظيفة الدّماغ الرئيسيّة ، وضمور المّخ هوعبارة عن تلّف وفقدان في خلايا المخ ككل أو جزء منها مما يسبب قصور وفقدان للقيام بالعمليات الإرادية وعمليات التفكير والتركيز لدى الانسان.

أنواع ضمور المخ

- النّوع العامّ: يدلّ على أنّ الدماغ كلّه قد أُصيب بالضّمور، ممّا يُؤدّي إلى صغر حجمه.

- النّوع المركزيّ: ويعني أن جزءاً مُحدّداً فقط من الدّماغ هو الذي أُصيب بالضّمور؛ أي أنّ الخلايا التي تُسيطر عليها تلك المنطقة هي التي تُصاب بالضّرر.

أسباب ضمور المّخ

1- الإصابة بالسكتة الدماغيّة تسبب ضمور للمخ.

2- الإصابة بمرض الزهايمر ومرض بيك ومرض الخرّف الشيخوخي ومرض الخرّف الوعائي تؤدي إلى ضمور المّخ .

3- الإصابة بمرض الشلل الدماغّي يسبب ضمور وتلّف لخلايا المّخ .

4- الإصابة بالمرض الجيني هنتنغتونسبب في ضمور المّخ .

5- الاصابة بمرض طرابّة الذّي يقوم بتدمير النخاعين من خلال ما يسمى بحثل المادّة البيضاء .

6- الاصابة بالتصلّب المتعدد يسبب ضمور في المّخ.

7- أمراض إلتهاب الدماغ ومرض الإفرنجي العصبي ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

8- مرض الصرع يسبب ضمور وتلف في خلايا المّخ .

9- إختلال في العضلات والدماغ المتقدري يسبب ضمور في المّخ .

10- أسباب وراثية تنتقل عن طريق الأم مثل الإلتهابات ومرض السكري والمشاكل في الحمل والولادة التي تؤدي الى نقص في نقل الأوكسجين والغذاء إلى الطفل داخل رحم الأم .

أعراض ضمور المّخ

1- حدوث الخرّف لدى الاشخاص المصابون بضمور المّخ .

2- الإصابة ببعض النوبّات مثل عدم التركيز وتكرار بعض الحركات وعدم الوعي وحدوث التشنج.

3- إضطرابات الحبسات، وهي اختلال في طريقة الكلام واللغة وحبسة الفهم أي إعاقة الفهم من خلال عدم القدرة على التعبير واختيار كلمات وعبارات غير مترابطة وليس لها معنى مفهوم.

4- عدم القدرة على الاستيعاب والتعلّم .

علاج ضمور المّخ

- لعلاج الخرف: لا يمكّن علاج فقد الذاكرة ولكن يمكن العمل على وقف الزيادة بها من خلال تناول مثبطات الكولين إستراز والميمانتين التي تسستخدم لعلاج مرضى الزهايمر،تقوم بتحسين الذاكرة .

- لعلاج النوبات: من خلال تناول أدوية تستخدم لوقف النوبات .

- لعلاج الحبسات: من خلال البدء بتعليم الكلام والقراءة والكتابّة .