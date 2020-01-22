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ضمور المخ

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:55
ضمور المّخ من الأمراض العصبيّة التي تصيب الأعصاب
ضمور المّخ من الأمراض العصبيّة التي تصيب الأعصاب

ضمور المخ هو من الملامح الموجودة في العديد من أمراض الدماغ و تحصل عندما تموت خلايا الأعصاب و الخلايا التي تصل بينهم, قد يكون الضمور عمومي أو بؤري. 

يعدّ ضمور المّخ من الأمراض العصبيّة التي تصيب الأعصاب، وهو عرض للكثير من الأمراض التي تؤثر بوظيفة الدّماغ الرئيسيّة ، وضمور المّخ هوعبارة عن تلّف وفقدان في خلايا المخ ككل أو جزء منها مما يسبب قصور وفقدان للقيام بالعمليات الإرادية وعمليات التفكير والتركيز لدى الانسان.

أنواع ضمور المخ 

- النّوع العامّ: يدلّ على أنّ الدماغ كلّه قد أُصيب بالضّمور، ممّا يُؤدّي إلى صغر حجمه. 

- النّوع المركزيّ: ويعني أن جزءاً مُحدّداً فقط من الدّماغ هو الذي أُصيب بالضّمور؛ أي أنّ الخلايا التي تُسيطر عليها تلك المنطقة هي التي تُصاب بالضّرر.

أسباب ضمور المّخ 

1- الإصابة بالسكتة الدماغيّة تسبب ضمور للمخ.

2- الإصابة بمرض الزهايمر ومرض بيك ومرض الخرّف الشيخوخي ومرض الخرّف الوعائي تؤدي إلى ضمور المّخ . 

3- الإصابة بمرض الشلل الدماغّي يسبب ضمور وتلّف لخلايا المّخ . 

4- الإصابة بالمرض الجيني هنتنغتونسبب في ضمور المّخ . 

5- الاصابة بمرض طرابّة الذّي يقوم بتدمير النخاعين من خلال ما يسمى بحثل المادّة البيضاء . 

6- الاصابة بالتصلّب المتعدد يسبب ضمور في المّخ. 

7- أمراض إلتهاب الدماغ ومرض الإفرنجي العصبي ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). 

8- مرض الصرع يسبب ضمور وتلف في خلايا المّخ . 

9- إختلال في العضلات والدماغ المتقدري يسبب ضمور في المّخ . 

10- أسباب وراثية تنتقل عن طريق الأم مثل الإلتهابات ومرض السكري والمشاكل في الحمل والولادة التي تؤدي الى نقص في نقل الأوكسجين والغذاء إلى الطفل داخل رحم الأم .

أعراض ضمور المّخ 

1- حدوث الخرّف لدى الاشخاص المصابون بضمور المّخ . 

2- الإصابة ببعض النوبّات مثل عدم التركيز وتكرار بعض الحركات وعدم الوعي وحدوث التشنج. 

3- إضطرابات الحبسات، وهي اختلال في طريقة الكلام واللغة وحبسة الفهم أي إعاقة الفهم من خلال عدم القدرة على التعبير واختيار كلمات وعبارات غير مترابطة وليس لها معنى مفهوم. 

4- عدم القدرة على الاستيعاب والتعلّم .

علاج ضمور المّخ 

- لعلاج الخرف: لا يمكّن علاج فقد الذاكرة ولكن يمكن العمل على وقف الزيادة بها من خلال تناول مثبطات الكولين إستراز والميمانتين التي تسستخدم لعلاج مرضى الزهايمر،تقوم بتحسين الذاكرة . 

- لعلاج النوبات: من خلال تناول أدوية تستخدم لوقف النوبات . 

- لعلاج الحبسات: من خلال البدء بتعليم الكلام والقراءة والكتابّة .

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