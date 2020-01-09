علاج الشد العضلي في فصل الشتاء

تعتبر برودة الطقس، هي السبب الرئيسي وراء الشعور بآلام العضلات في فصل الشتاء، لأن النسيج العضلي بسبب انخفاض درجة حرارة المناخ يفتقد للتروية الدموية اللازمة لأداء الأنشطة البدنية، ولهذا السبب، يزداد خطر الإصابة بالشد العضلي عند بذل أي مجهود، يتخلله آلامٍ شديدة، لا تجدِ المسكنات نفعًا معه.

نصائح للتغلب على الشد العضلي في الشتاء ومن أبرزها:

- تدفئة الأطراف

ذلك لتعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل من فرص الشعور بآلام العضلات والمفاصل في الشتاء.

- عمل كمادات دافئة

عمل كمادات دافئة على مواضع الألم بالجسم، لأن بهذه الطريقة سوف تنشط الدورة الدموية بالمنطقة التي تم تطبيق الكمادات عليها، وبالتالي تقل حدة الالتهابات التي تعاني منها موضع الإصابة.

- اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية

والتي تساعد على تقوية العضلات ومكافحة الالتهابات، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين د.

- التعرض لأشعة الشمس

خاصة في وقت الشروق والغروب، للحصول على فيتامين د المفيد لصحة العضلات والعظام والمفاصل.

- ممارسة الرياضة بشكل دائم

مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، وذلك لدورها الفعال في تنشيط تنشيط الدورة الدموية في الجسم ما يحسن من عملية تدفق الدم إلى العضلات.

- ممارسة تمارين التنفس، لأنها تساهم في تحسين عملية تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما العضلات.

- تدليك الجسم، خاصةً مواضع الألم، لتعزيز تدفق الدم بهذه المناطق.

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