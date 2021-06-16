طاجن مرق اللحم والمشمش

طاجن مرق اللحم المغربي هو مزيج فريد من نوعه لذيذ وحلو مع المشمش المجفف والزبيب...

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 علبة يخنة اللحم البقري

1 بصلة صفراء متوسطة

2 إنش من الزنجبيل الطازج

1/2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1/2 ملعقة كبيرة بهارات

1/2 ملعقة كبيرة قرفة

1 كوب نبيذ أحمر (اختياري) أو الماء

3 أوقية معجون الطماطم

1 ملعقة كبيرة عسل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 أكواب ماء

7 حبات مشمش مجفف كامل

1/4 كوب زبيب

كوب ونصف من أرز الياسمين الجاف

الطريقة:

سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة عالية. عندما يكون الزيت ساخنًا جدًا، أضيفي اللحم البقري. يُطهى اللحم حتى يصبح بنيًا جيدًا وتنضج جميع العصائر (حوالي 15 دقيقة).

أثناء طهي اللحم ، قطعي البصل إلى مكعبات. قشري الزنجبيل بمقشرة خضروات أو اكشطي القشر بملعقة ثم ابشري حوالي 2 بوصة على مبشرة الجبن. يُضاف البصل والزنجبيل والثوم المفروم إلى القدر مع اللحم ويُطهى حتى ينضج (حوالي 5 دقائق).

نضيف البهارات والقرفة إلى القدر. يقلب ويطهى لمدة دقيقة واحدة. أضف الماء لإذابة قاع الإناء.

يضاف الماء ومعجون الطماطم والعسل والفلفل الأحمر المطحون والملح. قلبي كل شيء جيدًا حتى يذوب معجون الطماطم. دعيها تغلي ثم اخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة ، ضعي غطاءً في الأعلى ، واتركيه ينضج لمدة ساعة واحدة.

أثناء غلي الحساء ، اطبخي أرز الياسمين. أضيفي الأرز الجاف و 3 أكواب من الماء إلى قدر متوسط ​​الحجم. اجعليه يغلي مع وجود غطاء في مكانه. بمجرد أن تصل درجة الغليان ، خففي الحرارة إلى أدنى درجة واتركيها تنضج لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ، أطفئي النار واتركي القدر يجلس دون إزعاج حتى تصبح جاهزًا للتقديم.

عندما يغلي الحساء لمدة ساعة تقريبًا ، افرمي المشمش تقريبًا وأضيفيه إلى الحساء مع الزبيب. اترك الحساء ينضج لمدة 15-20 دقيقة أخرى بدون غطاء للسماح له بالتكاثف. قد تحتاج إلى زيادة الحرارة قليلاً فقط لإبقائها في حالة غليان بدون غطاء للاحتفاظ بالحرارة.

قلبي الأرز بالشوكة ، وضعي القليل منه في وعاء ، ثم ضعي الحساء فوقه.

أفخاذ الدجاج المخبوزة بزبدة الثوم بالليمون

كعكة القهوة بالتوت الأزرق