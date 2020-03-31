طبقة الأوزون تتعافى بسبب فيروس كورونا‎

في وقت يواجه العالم أزمة تفشي فيروس كورونا وسط تدابير مشددة من عزل مدن ووقف لكل الأنشطة برًا وبحرًا وجوًا، أظهرت دراسة حديثة أن طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية بدأت في التعافي والتئام الثقب.

وظهر تعافي الأوزون في التغيرات الجوية حيث تدفق الهواء فوق سطح الأرض مسبباً الرياح التي تشهدها بعض البلدان حالياً، بحسب ما نشر موقع "newscientist".

وأوضحت الدراسة بأن طبقة الأوزون مستمرة في التعافي ولديها قدرة على التعافي بشكل كامل، وبحسب ورقة علمية، نُشِرت في مجلة Nature العلمية، ظهرت علامة على نجاح نادر في عكس الضرر البيئي، وتبين أن العمل العالمي المنسق يمكن أن يُحدث فارقاً.

الأوزون هو عبارة عن أحد أنواع الغازات الطبيعية الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، والذي يُعتبر ذا أهمية كبيرة في حماية الحياة، فطبقة الأوزون تحمي الكوكب من الإشعاعات فوق البنفسجية التي يتعرض لها؛ حيث يتوزع في طبقتين من طبقات الغلاف الجوي؛ فتحتوي طبقة التروبوسفير، أقرب طبقات الغلاف الجوي إلى سطح الأرض، على ما يُقارب 10 بالمئة من إجمالي كمية الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي.

وبينما تُشكّل نسبة التسعين بالمئة الباقية ما يُعرف بطبقة الأوزون الموجودة في طبقة الستراتوسفير-التي ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 10 إلى 16 كيلومتراً وتمتد في الغلاف الجوي لما يُقارب الخمسين كيلومتراً-.

ويُعتبر الأوزون وخاصة ذلك الموجود في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي غازاً ذا فائدة عظيمة لكوكب الأرض، فهو يعمل كالدرع الواقي للأرض من خلال امتصاص وتشتيت الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس، وخاصة تلك الأشعة التي تُعرف بالاختصارات UV-B و UV-C والتي تُعد أخطر أنواع الأشعة فوق البنفسجية، فعملت تلك الطبقة من خلال حمايتها للأرض على تطور الحياة النباتية والحيوانية وغيرها على سطح الكوكب.

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