8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة التسوق

فيروس كورونا هو أحد الأمراض التي انتشرت في العالم في وقت قياسي، وهو ليس عادياً ولديه القدرة على الإنتقال والإنتشار بسرعة من سطح إلى آخر ومن شخص إلى آخر.

والإجراءات الوقاية يجب أن تؤخذ بجدية سواء في ما يتعلّق بالنظافة الشخصية أو عند التسوّق، في ما يتعلّق بالذهاب إلى السوبرماركت لشراء أساسيات المنزل، أثناء فترة الحجر المنزلي يجب أن تتّبعي بعض التدابير الوقائية، خصوصاً أن المحلات تكثر فيها الجراثيم والفيروسات.

وفي هذا المقال نقدم لكم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا خلال التسوق:

1- ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة عند الوجود في أماكن التجمعات المغلقة، سواء المولات أو السينمات.

2- اختيار التوقيت المناسب للتسوق، بحيث يكون مكان التسوق أقل ازدحاماً.

3- تنظيف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.

4- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس والتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واستبدال الكمامة.

5- تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الحمى والسعال.

6- عدم اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات بأسواق المنتجات الحية.

7- تجنب أيضا تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيداً.

8- اختيار التسوق الإلكتروني في بعض الأحيان لتأمين احتياجاتك.

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