طبق التوفو بصلصة الصويا والزنجبيل

طبق التوفو السريع بصلصة الصويا والزنجبيل طبق نباتي شهي وصحي!

المكونات:

الصلصة

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة كبيرة ماء

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم محمص

2 حص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور حديثًا

التوفو

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

14 أوقية من التوفو شديد الصلابة

1/4 كوب فول سوداني مفروم

رطل من مزيج الكرنب (ملفوف وجزر مبشور)

الزينة:

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة سريراتشا (اختياري)

الطريقة:

تحضر الصلصة أولاً. في وعاء ، اخلطي صلصة الصويا والسكر البني والماء وزيت السمسم المحمص والثوم المفروم والزنجبيل المبشور. تترك الصلصة جانبًا.

يقطع البصل الأخضر إلى شرائح ويقطع الفول السوداني.

يخرج التوفو من العبوة ، ويصرف أي سائل من العبوة (لا داعي للضغط على التوفو حيث سيتم طهي الماء). فتت التوفو في وعاء.

يسخن زيت الطهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. بمجرد أن تصبح المقلاة والزيت ساخنًا جدًا ، يضاف التوفو المفتت ويحرك المزيج لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى لا يكون هناك أي تجمع للمياه في قاع المقلاة.

تضاف صلصة القلي المحضرة إلى المقلاة مع الاستمرار في الطهي والتقليب لمدة 2-3 دقائق أخرى. أخيرًا ، يضاف مزيج الكرنب والفول السوداني المفروم ويقلب لمدة 1-2 دقيقة أو حتى يبدأ الكرنب في الذبول. يوضع فوقها شرائح البصل الأخضر ورذاذ سريراتشا ، ثم تقدم!

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