طبق الجمبري بالثوم والفلفل

هل تبحث عن طبق شهي وحار لما لا تجربي طبق الجمبري بالثوم والفلفل...

المكونات:

2 باوند من الروبيان

¾ كوب صلصة الفلفل بالثوم

¼ كوب تاماري أو أمينو جوز الهند

¼ كوب خل الأرز

1 ملعقة طعام عصير ليمون

1 ملعقة طعام صلصة السمك

4 حص ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان من معجون الزنجبيل

1 ملعقة طعام معجون lemongrass

3 ملاعق صغيرة + 1 ملعقة طعام زيت السمسم

الطريقة:

تضاف كل المكونات إلى وعاء الخلط ما عدا الروبيان وملعقة كبيرة من زيت السمسم. يخفق حتى يمتزج جيدًا.

تضاف ملعقة كبيرة من زيت السمسم إلى مقلاة كبيرة وتسخن على نار متوسطة.

يضاف الروبيان إلى المقلاة ويطبخ حتى يتحول لونهما إلى اللون الوردي ، مع التقليب بشكل متكرر ، ثم تضاف الصلصة على الفور ثم تطهى بعد مدة كافية لطهي الروبيان وتسخين الصلصة. هذا يجب أن يستغرق حوالي 3 دقائق فقط . يترك ليطهى ، ولكن لا تفرط في طهيه والا ستصبح مطاطية.