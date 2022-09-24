طبق القرصان السعودي بالخضار يعتبر المطبخ السعودي من المطابخ العربية الاصيلة، ويستمتع العديد من الناس بالمأكولات السعودية في جميع أنحاء العالم العربي. الأرز والخضروات العطرية واللحم البقري الطري والدجاج الطازج المتبل بالبهارات يعد الأكثر أصالة - كل هذه العوامل تجتمع لتجعل هذه الأطباق لذيذة ورائعة فريدة من نوعها.

نقدم لكم وصفة القرصان السعودية، وهي يخنة اللحم والخضروات مع نوع خاص من الخبز.

طبق القرصان السعودي بالخضار

المكونات:

500 جرام لحم خروف منزوع العظم

3 جزر

4 طماطم مفرومة

1 باذنجان

1 ملعقة كبيرة معجون ثوم

2 ليمون مجفف

3 كوسا

1 حبة بطاطا صغيرة

200 جرام يقطين

100 جرام فاصوليا خضراء

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 بصل مقطع

1 فلفل أحمر حار

1 ملعقة كبيرة بهارات سعودية

1 ملعقة كبيرة مسحوق كزبرة

1 ملعقة كبيرة كمون بودرة

نصف ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة عسل

خبز القرصان المجفف

طبق القرصان السعودي بالخضار

الطريقة:

قطع الباذنجان والكوسا والبطاطس واليقطين والجزر إلى قطع كبيرة.

ضع قدرًا على نار متوسطة ، وأضف 6 ملاعق كبيرة من الزيت.

يُضاف البصل والثوم ويُطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

يُضاف اللحم والكمون والكزبرة ومعجون الطماطم والكركم والبهارات السعودية ويطهى لمدة خمس دقائق.

تضاف الطماطم المطحونة وتطهى لمدة 10 دقائق.

يضاف 2 لتر من الماء ويطهى اللحم مغطى لمدة 35 دقيقة.

يُضاف الفلفل الأحمر الحار والليمون المجفف والفاصوليا الخضراء والجزر ويُطهى لمدة خمس دقائق.

يُضاف الباذنجان والكوسا والبطاطس واليقطين ويُطهى لمدة 10 دقائق.

في وعاء عميق ، تُضاف على شكل طبقات قطع صغيرة من خبز القرصان ، والقليل من الصلصة مع الخضار. نضيف طبقة أخرى من خبز القرسان على الوجه ، ونضيف بعض الصلصة مع الخضار. استمر في تكرار هذه العملية حتى يمتلئ الطبق.

يُضاف اللحم ويُزين بالبصل المقلي والكزبرة المفرومة حديثًا.

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