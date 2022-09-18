يصادف اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، ويحتفل السعوديين بهذا اليوم المميز بتزيين السيارات بالإعلام السعودية الخضراء، وارتداء الملابس المناسبة لهذا اليوم، وسماع الأغاني الوطنية وغيرها من الفعاليات والأنشطة لتعزيز روح الوطنية والانتماء إلى هذا الوطن السعودي، وهناك بعض من العائلات تقوم بعمل ولائم بمناسبة اليوم الوطني السعودي ، وفي هذا يقدم لكم موقع البوابة أشهر الأكلات السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

أشهر الأكلات السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المفطح أشهر الأكلات السعودية

المفطح من أشهر الأكلات السعودية وتتكون من لحم الخروف وتوضع فوق طبق كبير من الأرز بعد نضجهما ويمك أن تزين بالكثير من البهارات والبيض المسلوق والكبدة وبعض المكرونة والقرفة والفلفل، وتحتوي المفطح على الكثير من الدهون وذلك بسبب طهي شحوم الخروف مع اللحم.

المفطح هو عبارة عن خروف مطبوخ كامل وغير مقطع إلى أجزاء مع الأرز وكثير من البهارات وقليل من الثوم، ويضاف إليها المكرونة المسلوقة وتزين بالبيض المسلوق.

طريقة عمل المفطح

مقادير المفطح

خروف كامل منظف نعيمي وزن 15 كيلو جرام

بهارات الخاروف

٢ بصل مفرومة

ملح "حسب الرغبة"

فلفل "حسب الرغبة"

ملعقة حجم صغير جوزة الطيب

واحد يانسون النجمي

ملعقة حجم صغير قرفة

٥ أعواد قرنفل

٦ حبات هيل

٢ حبة لومي

٤ ورق غار

٢ ملعقة حجم صغير زعفران

٥ فصوص ثوم

عود من القرفة

مقادير للأرز

١٠ كؤوس من الأرز الأمريكي

ملعقة حجم كبير من الزعفران

١/٢ كاس ماء ورد

وقية من لية خاروف

٤ ملاعق حجم كبير من السمن

زيت زيتون في وعاء

قطعة فحم ساخنة

مقادير بهارات الأرز

٢ ملعقة حجم كبير بهارات (مندي لحم)

عود قرفة

٤ قرنفل

٥ حبات من الهيل

ملعقة ثوم مهروس

ملح "حسب الرغبة"

فلفل "حسب الرغبة"

طريقة تحضير المطفح

أولاً يوضع الخاروف في وعاء حجم كبير يسعه نملأه بالماء ساخن ويوضع على النار.

وعندما يبدأ الماء بالغليان تزال الرغاوي من على السطح وتتبل بالبهارات الموجود في المقادير ويضاف إليها البصل .

ثم يترك على النار مدة ٣ ساعات تقريباً.

في هذه الأثناء نحضر الأرز، وينقع الأرز بالماء مع ملعقة كبيرة خل.

ثم ينقع الزعفران بالماء الورد.

ثم في وعاء على النار نضع لية الخاروف وسمن ويشوحواحتى يدوبوا.

ثم تضاف البهارات جميعها وتقلب .

ثم أضيفي الأرز وقلبي لعدة دقايق حتى يتشرب البهارات والدهن.

ثم يضاف مرق اللحم حتى يغمر الأرز، ويغطى القدر ويترك على النار منخفضة حتى يستوي الأرز.

بعد أن يستوي الأرز يسكب ماء الورد بالزعفران على الأرز .

يطفئ على النار تحت القدر ثم تحمى قطعة الفحم على النار حتى تصبح ساخنة جدًا ويوضع صحن الزيت على الأرز.

ثم توضع الفحمة الساخنة في الزيت ويغطى القدر فورًا مرة أخرى ،وذلك حتى نحصل الطعم الشواء.

ثم يترك الأرز مدة ربع ساعة مغطاة حتى يتنكه بنكهة الشواء .

ثم يسكب الأرز في وعاء كبير جدًا ويوضع الخاروف فوقه ويقدم ساخنًا يمكن تناوله مع اللبن أو السلطة وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بخير.

الكبسة أشهر الأكلات السعودية

الكبسة من أشهر الأطباق التي تقدم في المملكة العربية السعودية وأيضاً في الكويت، وتتكون من الأرز ولحم الدجاج أو لحم البقر أو الغنم ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب، وقديمًا كانت تطهى بـ لحم الخروف، والآن أصبحوا يطهوها مع الدجاج أو السمك أو الحمبري.

طريقة عمل الكبسة

مقادير الكبسة

1 كيلو غرام دجاج مقطع

½3 كوب أرز بسمتي منقوع

6 حبة طماطم تكون مفرومة

2 حبة بصل مفروم ناعم

3 حبة هيل

2 ورق لورا

1 ملعقة حجم صغير شطة

1 ملعقة حجم صغير فلفل أسود

1 ملعقة حجم صغير كركم

1 ملعقة حجم صغير كاري

½3 كوب ماء دافئ

1 ملعقة حجم صغير ملح

1 ملعقة حجم كبير صلصة الصويا

2 ملعقة حجم كبير زيت زيتون

طريقة تحضير الكبسة

أولاً ضع في قدر عميق زيت زيتون وقم بتسخينه وأضف البصل إليه مع التقليب جيداً.

ثم أضف الطماطم المفرومة واتركيهم على النار الهادئة حتى يتماسك الخليط.

ثم أضف الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق اللورا وباقى البهارات كلها.

ثم أضف الدجاج بعد غسله جيدًا بالماء والملح والخل.

ثم قم بتقليب الدجاج جيداً حتى يصبح نصف مطهي.

ثم أضف الأرز والماء الدافئ، وقم بتغطية القدر مع تركه على نار عالية حتى يغلي الماء.

ثم اجعل النار هادئة ثم اتركه حتى تنضج الكبسة واغرفها في طبق التقديم وقدمها ساخنة، مع اللبن أو السلطة أو الصوص الحمراء الحارة الخاصة للكبسة، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بخير.

مجبوس السمك أشهر الأكلات السعودية

مجبوس السمك من أشهر الأكلات السعودية الشعبية المعروفة ويحتوي على السمك والأرز وخليط من توابل القرفة والفلفل الأسود والزعفران، والتي تأثرت بشكل كبير بالأكلات الهندية والباكستانية.

طريقة عمل مجبوس السمك

مقادير تتبيلة السمك

كيلوغرام فيليه سمك.

ملعقة حجم كبير من كزبرة بودر.

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

كركم ملعقة حجم صغير.

لومي بودر ملعقة حجم صغير.

ملح ملعقة حجم صغير.

بهارات السمك ملعقة حجم كبير.

القليل من الماء.

القليل من كوب زيت نباتي.

مقادير خليط البصل

1 بصلة حجم كبير مفرومة .

4 فصوص ثوم مفروم .

1 فلفل رومي أخضر مفروم .

2 ورق غار.

5 حبات قرنفل.

2 عود قرفة.

ملعقة حجم صغير من لومي بودر.

حبة طماطم مفرومة.

كركم ملعقة حجم صغير.

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

ملعقة حجم صغير كزبرة بودر.

4 ملعقة من معجون الطماطم مع القليل من الماء.

ملح ملعقة حجم صغير.

ملعقة حجم كبير زيت.

زعفران منقوع في الماء.

5 كوب ماء.

3 كوب أرز بسمتي , مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة.

فلفل حار "حسب الرغبة".

كزبرة خضراء

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

أولاً قم بتحضير تتبيلة السمك واحضر إناء وأضف إليه الملح وبهارات السمك والفلفل الأسود والثوم البودرة والكزبرة البودر والكركم والقليل من الماء قم اخلطهم جيداً.

ثم أضف السمك الفيليه واتركه لمدة نصف ساعة تقريباً داخل التتبيلة.

قوم بوضع المقلاة على النار وأضف إليها كمية الزيت واتركه حتى يسخن.

ثم أضف إلى المقلاة فيليه السمك وحمره نصف تسوية، ثم ارفع فيليه السمك من على الزيت واتركيه جانباً.

حضر خليط البصل، عن طريق وضع إناء على النار المتوسطة.

ثم أضف إليه الزيت والبصل المفروم وقلبيه جيداً.

ثم أضف إليها بعد ذلك الثوم المفروم والفلفل الأخضر المفروم وقلبه جيداً.

ثم أضف القرفة وورق الغار والقرنفل وقلبه جيداً.

ثم أضف الطماطم المفرومة ونقلبهم جيدًا.

ثم أضف الملح، الكزبرة البودرة، الكركم، الفلفل الأسود والثوم البودرة ونقلبهم جيداً.

ثم أضف بعد ذلك الزعفران المنقوع ومعجون الطماطمونقلبهم جيداً، وبعدها ضع الماء وقلبها جيداً.

ثم قم بإضافة السمك الفيليه المقلي واتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم اخرج السمك الفيليه من خليط البصل وضعيه جانباً.

ثم قم بوضع الأرز في خليط البصل، وأضف الماء وحبات الفلفل الحار إليه حسب الرغبة، ثم غط الإناء واتركه على نار هادئة حتى تنضج.

ثم ضع الأرز في طبق التقديم ثم وزع فوقه السمك الفيليه، وزينيه بالكزبره الخضراء وبالمكسرات، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بخير.

رسائل اليوم الوطني السعودي

اناشيد اليوم الوطني السعودي