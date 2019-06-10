طبق صحي: صينية دجاج بالخضار بالفرن 

تستخدم الخضراوات بكثرة في وصفات الطهي لفوائدها العظيمة وغناها بالفيتامينات والمعادن المفيدة كما أنّها سهلة الهضم ولا تُشكّل تعباً على المعدة ويُمكن أن تُضاف الخضراوات إلى العديد من الأطباق التي تحتوي على اللحوم بمختلف أنواعها ومن أشهر هذه الأطباق طبق الدجاج بالخضار.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل صينية الخضار بالدجاج في الفرن:

مقادير صينية دجاج بالخضار بالفرن :

- كيلوغرام من صدور الدجاج، أو دجاجة كاملة مُقطّعة إلى أربع أو ثمانية أقسام.

- أربعة فصوص من الثوم.

- عصير حبة من الليمون.

- ملعقةٌ صغيرة من الفلفل الأسود.

- ربع كوبٍ من زيت الزيتون.

- فلفل أحمر وأخضر وأصفر حلو.

- حبتان من الكوسا.

- علبة من الفِطر.

- حبة من الباذنجان.

- أربعة أعواد من إكليل الجبل.

- ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

- ملعقتان صغيرتان من الزعتر المُجفّف.

طريقة تحضير صينية دجاج بالخضار بالفرن:

- أولاً اغسلي الدجاج بالماء البارد وادعكيه بالملح جيّداً.

- ثُم نظفيه باستخدام الليمون، وبضع قطراتٍ من الخلّ الأبيض.

- ثُم ضعيه في مصفاة حتى ينزل ما به من ماء قبل تتبيل الدجاج.

- ثم ضعي في وعاءٍ بلاستيكيّ عميقٍ كلّاً من الثوم بعد هرسه مع عصير الليمون، ونصف كميةٍ زيت الزيتون، والفلفل الأسود.

- أحدثي باستخدام السكينة بعض الشقوق في قطع الدجاج.

- ثُم أضيفيها إلى الوعاء السابق واتركيها في الثلاجة من ساعة إلى ساعتين.

- أشعلي الفُرن لتسخينه قبل ترتيب المقادير في الصينية.

- قطّعي الخصار المذكورة في المقادير وضعيها في صينية الفرن بعد مضي الوقت اللازم.

- ثُم أخرجي الدجاج من الثلاجة ورتّبي القطع في الصينية.

- ثُم أضيفي باقي المكوّنات، والتوابل، والملح وغلّفي الصينيّة بورق الألومنيوم.

- أدخلي الصينية إلى الفُرن وإن كنتِ قد استخدمتِ صدور الدجاج.

- أخرجي الصينية بعد عشرين دقيقة على طهيها أمّا الدجاج الكامل فيحتاج مدة تتراوح ما بين 30-35 دقيقةً حتى ينضُج.

- أزيلي ورق الألومنيوم من على الصينية بعد نُضج الدجاج.

- ثُم أشعلي الشواية للتحمير. وزّعي صينية الخضار بالدجاج في أطباق وقدميها ساخنةً إلى جانب اللبن والخبز.

- يُمكن تقديمها إلى جانب سلطة الخضار أو لبن زبادي، وصحتين وعافية.

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