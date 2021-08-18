طبق صحي: مكعبات الدجاج مع الخضار

الدجاج من أهم الطيور التي يستخدمها الإنسان في غذائه، حيث ينتج الدجاج البيض كما يُستخدم لحم الدجاج كغذاء أساسي للإنسان، وتستخدم الشعوب المختلفة الدجاج لصنع أطباق مختلفة ومميزة، ومن أسهل الأطباق التي من الممكن تحضيرها من الدجاج طبق مكعبات الدجاج مع الخضار.

ومن فوائد الخضار أنها تعتبر أغذية خارقة ومصدر للفيتامينات والمعادن تعد الخضراوات مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة للجسم ولتقوية مناعته، المساعدة في خسارة الوزن، تعزيز صحة الجهاز الهضمي، الوقاية من أمراض القلب والشرايين، الوقاية من السكري، مهمة للحامل والجنين، مكون مهم في تغذية النباتين.

مكعبات الدجاج مع الخضار

مقادير مكعبات الدجاج مع الخضار

٤ صدر دجاج، مقطع مكعبات

١ فلفل حلو برتقالي/ أحمر، مقطع مكعبات

١ فلفل حلو أصفر، مقطع مكعبات

٣ كوسا، مقطعه مكعبات

١ كوب بروكلي، مقطعه زهرات صغيرة

١ كوب بندوره كرزيه (أو ٢ بندوره مقطعه مكعبات)

١ بصل، مقطع مكعبات

٢ حص ثوم، مقطع شرائح أو مفروم

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبه

١ ملعقة صغيرة بابريكا

١.٥-٢ ملعقة صغيره خلطة أعشاب إيطاليه مجففة (انظر الملاحظه)

طريقة مكعبات الدجاج مع الخضار

يحمّى الفرن على درجة ٢٦٠ مئوية.

يوضع الدجاج مع الخضار في صينية الخبز.

تقلّب مع زيت الزيتون والاعشاب والملح والفلفل والبابريكا.

تخبز بالفرن لمدة ١٥ دقيقه أو حتى يستوي الدجاج.

تقدم مع الأرز أو الباستا أو مع سلطة خضراء.

الكمية: ٤ أشخاص

في حال عدم وجود خلطة الأعشاب الايطاليه، يمكن عمل خليط من الاوريغانو أو الزعتر الأخضر وريحان ناشف وإكليل الجبل.

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