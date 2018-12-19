7 أمور لم تخبرك عنها طبيبتك النسائية

يجب أن تكوني صريحة وصادقة

تعاني العديد من السيدات من الاحراج من زيارة الطبيبة النسائية ويتوقعن الأسوأ دائما، فهن على سبيل المثال يفكرن في الوضعية المحرجة، واحتمال وجود رائحة للمهبل بالإضافة الى مشكلة الشعر الزائد ولكن ما هي الأمور التي تهم الطبيبة النسائية حقا، وما هي الامور التي يجب ان تعرفيها عن الفحص. تحدثنا مع عدة أطباء حول هذا الموضوع وكانت هذه هي النتائج.

غالبا ما تعاني النساء اللاتي لديهن موعد للفحص لدى الطبيبة النسائية من مخاوف الشعر الزائد، وهنا تبدأ الحيرة، هل اتخلص من كل الشعر في المنطقة أم من المنطقة القريبة من الفحص فقط؟ وتجيب الطبيبة النسائية بأنه لا داعي حقا لهذه المخاوف. فأغلب الأطباء لا يهتمون بنظافة المنطقة المحيطة بالمهبل من الشعر، بل يهمهم صحة المهبل الداخلية، لذلك لا تقلقي كثيرا حول التخلص من الشعر الزائد، قومي بما ترينه مناسبا فقط.

ماذا عن رائحة المهبل؟

بعض المريضات يخشين من وجود رائحة كريهة أو غير مستحبة للمهبل ولكن في الحقيقة، قد تكون الرائحة جزءا من الاعراض لذلك لا تحاولي اخفائها فقد تكون مؤشرا لوجود مشاكل صحية في المهبل وبدلا من ذلك اقلقي برائحة قدميك فهي الأقرب الى انف الطبيبة!

هل يمكن أن يخرج البراز اثناء الولادة؟

من الأسئلة المحيرة الأخرى التي تقض مضاجع النساء الحوامل، ما هو احتمال خروج البراز اثناء الولادة؟ تقول الطبيبة لينا ناثان،" هناك احتمال كبير لحدوث ذلك، خصوصا إذا كانت الولادة مفاجئة، ولكن غالبا ما يتم إعطاء النساء الحوامل حقنة شرجية قبل الولادة لتنظيف القولون، ما عدا ذلك، معظم الأطباء اعتادوا على حدوث مثل هذه الحوادث العرضية."

هل الغي موعد الفحص اذا فاجأتني الدورة الشهرية؟

على الاطلاق، بعض النساء من المحتمل أن يتعرضن لموقف مشابه، اما بسبب خطأ في عد الايام أو نتيجة النسيان، ولكن الفحص سيستمر. أطباء الولادة يقمن بذلك في ظروف استثنائية مليئة بالدماء والسوائل الأخرى لذلك فأن الفحص لن يكون مختلفا. ولكن بالنسبة لفحص عنق الرحم، يفضل أن يكون الرحم نظيفا.

هل اتحدث بالتفصيل عن المشكلة؟

بالطبع، من المفروض أن تتحدثي بالتفصيل عن مشاكل المهبل خاصة إذا كان هناك اعراض مزمنة مثل الحكة، نزول سائل، كتل، نسيج، كل هذه التفاصيل هامة وضرورية اثناء الفحص ويجب الا يكون هناك أي احراج من مشاركتها مع الطبيبة.

هل كل ادوية منع الحمل متشابهة؟

بالطبع لا، ما قد يناسب صديقتك ليس بالضرورة مناسب لك، لذلك يجب أن تستشيري الطبيبة قبل اخذ أي دواء والتوقف عن استخدامه إذا شعرت باي اعراض غريبة.

هل اتحدث عن حياتي الجنسية بصراحة؟

بالطبع، انت تتحدثين عن طبيبتك الخاصة، التي تقوم برعاية اهم منطقة في جسمك، لذلك يجب أن تكوني صريحة وصادقة عند الحديث عن روتين حياتك الجنسية، عدد الشركاء، العلاقات الجنسية التي قمت بها وأخر لقاء جنسي، حتى تتمكن الطبيبة من تحديد المشكلة وتقديم العلاج.