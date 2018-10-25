طبيب البوابة: هذه العوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

هذه العوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

هل تخشى الاصابة بالسرطان؟ وفقا لأغلب الدراسات والأبحاث العلمية هناك عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وبشكل خاص سرطان الثدي. تعالوا نتعرف على أهمها:

الوزن الزائد: زيادة الوزن قد تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تتراوح من ٣٠ - ٦٠ ٪. فمع زيادة الخلايا الدهنية يفرط الجسم في إفراز الأستروجين الذي بدوره قد يؤدي إلى نمو الأورام الخبيثة.

الخمول والكسل: الحفاظ على نشاط وحيوية الجسم عن طريق ممارسة التمارين الرياضية يساعد على منع الالتهابات وتقوية مناعة الجسم من ناحية، وتقليل نسبة الجلوكوز ومستويات الإنسولين في الدم من ناحية أخرى، وبالتالي تقل خطورة الإصابة بسرطان الثدي.

تناول الأطعمة غير الصحية: الإكثار من تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والسكريات الصناعية، يملأ الجسم بكثير من السموم وهو ما يؤثر حتما على صحة الجسم. تناولي الأكلات الصحية التي تعتمد على الخضروات والفاكهة مثل البرتقال والجزر والقرنبيط والطماطم والبروتين غير الدسم (المشوي والمسلوق)، فإنها تساعد على ضبط نسبة الإستروجين في الجسم ومن ثم الوقاية من سرطان الثدي.

عامل الوراثة: عامل الوراثة من الأمور الشائعة التي تنذر بإمكانية الإصابة بسرطان الثدي. فوفقا لدراسة أقامتها جمعية مكافحة السرطان الأمريكية، فإن وجود مريض مصاب بسرطان الثدي يحمل الدرجة الأولى من القرابة فإن هذا يضاعف احتمالية إصابة الأبناء والأحفاد بنفس المرض، لذا ينصح دوما بإجراء الكشف الدوري.

حفظ وتسخين الطعام في الأوعية البلاستيكية: أشارت عديد من الدراسات إلى أن التعرض إلى أنواع معينة من المواد السامة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وبعض هذه السموم موجودة في الأوعية البلاستيكية وعبوات حفظ المشروبات الغازية. ومن هنا، يفضل الامتناع عن تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية أو تعريض زجاجات الماء البلاستيكية للشمس لفترة طويلة حتى لا تتفاعل السموم الموجودة بها مع الماء، ومن ثم تشكل خطورة على صحة الجسم.

التدخين: لم تثبت الأبحاث بشكل قاطع عن وجود علاقة طردية بين التدخين والإصابة بسرطان الثدي، ولكنها لم تنفي ارتباطهما أيضا! فمازالت بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي تزيد بين السيدات المدخنات، خاصة اللاتي بدأن التدخين في سن صغيرة أو اللاتي يصحبونه بتناول المشروبات الكحولية.