طبيب البوابة:هل يمكن زيادة فوائد الماء بإضافة الإلكتروليتات إليها؟

من تنظيم درجة حرارة الجسم ، والتحكم في ضغط الدم إلى تحسين الحالة المزاجية والذاكرة والإنتاجية ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم هو الخطوة الأساسية نحو الحفاظ على الصحة.

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بالحديث عن مياه الشرب ، هل يمكن زيادة فوائد الماء بإضافة الإلكتروليتات إليها؟

ما هي الشوارد؟

الإلكتروليتات هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند إذابتها في الماء. يحتفظ جسمنا بالكهرباء من الطعام الذي نتناوله والسوائل التي نشربها. المعادن التي تحمل الشحنة الكهربائية تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. يتم توزيعها في جميع أنحاء الجسم وتستخدم طاقتها الكهربائية لتسهيل وظائف الجسم المهمة.

تتضمن بعض هذه الوظائف المهمة ما يلي:

- موازنة كمية الماء في جسمك

- موازنة مستوى الحموضة في الجسم

- نقل العناصر الغذائية إلى خلاياك

- إخراج الفضلات من الخلايا

- تنظيم عمل الأعصاب والعضلات والقلب والدماغ

- المساعدة في إعادة بناء الأنسجة التالفة

في كثير من الأحيان ، يتم إضافة المشروبات الرياضية والمياه بالشوارد. هذا لأنك عندما تمارس الرياضة وتتعرق ، تفقد كمية ثمينة من الإلكتروليتات التي تحتاج إلى تجديد. إن الحفاظ على كمية جيدة من الإلكتروليت في الجسم ليست مهمة فقط للأشخاص الذين يمارسون الرياضة ولكن للجميع. نحتاج إلى إلكتروليتات للمشي والتنفس والضحك وحتى التفكير.

ما هو الماء المنحل بالكهرباء؟

الماء المنحل بالكهرباء ، كما يوحي اسمه ، هو ماء مملوء بالمعادن المشحونة كهربائيًا مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. يشار أيضًا إلى مياه الإلكتروليت بالمياه المعدنية والمياه القلوية. تعمل مياه الشرب المنحل بالكهرباء على تحسين الترطيب ووظائف الجسم الأخرى. فيما يلي المزيد من فوائد وجود الماء المنحل بالكهرباء.

يحسن أداء التمرين

أثناء ممارسة الرياضة ، تحتاج إلى سوائل إضافية لتعويض الماء المفقود في العرق. يمكن أن يؤدي فقدان 1-2 في المائة فقط من الماء من الجسم إلى انخفاض القوة والسرعة والتركيز. يحتوي العرق أيضًا على إلكتروليت بما في ذلك الصوديوم وكمية صغيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

وبالتالي ، من أجل تعويض الإلكتروليتات المفقودة في العرق ، يجب أن تشرب الماء المشبع بالكهرباء مع الماء العادي أثناء ممارسة الرياضة. يساعد على تحسين أداء وظائف القلب والدماغ والعضلات والجهاز العصبي.

يمنع ضربة الشمس

من الطفح الجلدي الخفيف إلى ضربة الشمس الشديدة التي تهدد الحياة ، يمكن أن يعرض الطقس الحار صحتك للخطر. يتحكم جسمك عن طريق إطلاق الحرارة عبر الجلد وعن طريق التعرق. لكن نظام التبريد الطبيعي هذا قد يبدأ بالفشل في الطقس الحار للغاية ، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير.

أفضل طريقة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة هي تقليل الوقت الذي تقضيه في الحرارة والحصول على الكثير من السوائل والإلكتروليتات.

يمكن أن تؤدي المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين إلى تفاقم الحالة عن طريق التسبب في الجفاف ، وبالتالي يجب عدم تناولها أثناء الطقس الحار.

إعادة ترطيب أثناء المرض

مشاكل مثل الإسهال والقيء ، إذا استمرت لفترة طويلة يمكن أن تؤدي إلى الجفاف في حالة عدم استبدال السوائل والشوارد. في مثل هذه الحالة ، يوصي الأطباء بشرب الماء المشبع بالكهرباء لمنع الجفاف.

في بعض الحالات ، قد لا تكون المشروبات المنحل بالكهرباء كافية لعلاج الجفاف الشديد. إذا شعرت بالمرض لأكثر من 24 ساعة ولا يمكنك مواكبة مستويات السوائل ، يجب عليك استشارة الطبيب.

يدعم عمل الجهاز العصبي

حتى الانخفاض الصغير في ترطيب الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القدرات المعرفية ، وانخفاض التركيز واليقظة ورد الفعل البطيء في بعض الأحيان. مع وجود 3 في المائة من الجفاف في الجسم ، يصبح وقت رد فعلك معادلاً لشخص يحتوي على نسبة كحول في الدم بنسبة 0.08 في المائة.

نظامنا العصبي عبارة عن مجموعة من الأعصاب والخلايا المتخصصة التي تنقل الإشارات من دماغك إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الصوديوم - يبدأ النبضات الكهربائية بالخلايا العصبية اللازمة للاتصال السليم

البوتاسيوم - يحيد الخلية العصبية بحيث يمكنها إعادة تنشيط النبضات الكهربائية اللاحقة.

المغنيسيوم - يسمح بالنقل الفعال للنبضات الكهربائية

كيفية صنع الماء بالكهرباء في المنزل؟

لتحضير كوب واحد (250 مل) من ماء الإلكتروليت ، تحتاج إلى ربع ملعقة صغيرة من الملح ، وربع كوب من عصير الليمون ، و 1.5 كوب من ماء جوز الهند غير المحلى ، وكوبين من الماء البارد.

ضع جميع المكونات في كوب كبير ، واخلطها جيدًا واجعلها مبردة. يمكنك أيضًا مزج ملعقة صغيرة من العسل لتحسين الطعم.

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