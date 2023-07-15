البوابة - آلام الظهر مشكلة شائعة تصيب الناس من جميع الأعمار. يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الألم وضعف الوقوف والشعور بالضغط. يمكن أن تتراوح آلام الظهر من الخفيفة إلى الشديدة ، ويمكن أن تجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية.

طبيب البوابة: آلام الظهر طرق الوقاية والعلاج

آلام الظهر مشكلة شائعة للموظفين ، وخاصة أولئك الذين يجلسون لفترات طويلة من الزمن. فيما يلي بعض النصائح للموظفين:

الحفاظ على وضعية جيدة: يمكن أن تساعد الوضعية الجيدة في تقليل الضغط على العمود الفقري. عند الجلوس ، تأكد من أن قدميك مستوية على الأرض وأن ظهرك مستقيماً وكتفيك مسترخيتان. عند الوقوف ، حافظ على ظهرك مشدوداً وكتفيك للخلف. خذ فترات راحة متكررة: انهض وتحرك كل 20-30 دقيقة للمساعدة في الحفاظ على عضلاتك فضفاضة ومنع التيبس. استخدم المعدات المريحة: إذا كنت تجلس على مكتب ، فتأكد من ضبط مقعدك بشكل صحيح لدعم ظهرك. قد ترغب أيضًا في استخدام درج لوحة المفاتيح ولوحة الماوس للمساعدة في الحفاظ على معصميك في وضع محايد. ارفع بالشكل المناسب: عند رفع الأشياء الثقيلة ، استخدم رجليك وعضلات ظهرك ، وليس ظهرك. اثن ركبتيك وحافظ على استقامة ظهرك. حافظ على نشاطك: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقوية عضلات ظهرك وبطنك ، مما قد يساعد في دعم عمودك الفقري وتقليل الألم. السيطرة على التوتر: يمكن أن يساهم الإجهاد في آلام الظهر. يمكن أن يساعد إيجاد طرق لإدارة التوتر ، مثل اليوجا أو التأمل أو تقنيات الاسترخاء ، في تقليل آلام الظهر.

إذا كنت تعاني من آلام الظهر ، تحدث إلى طبيبك. يمكنهم مساعدتك في تحديد سبب الألم والتوصية بخيارات العلاج.

نصائح إضافية للموظفين :

استخدم مكتبًا دائمًا: إذا كان لديك وظيفة مكتبية ، ففكر في استخدام مكتب دائم. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الجلوس وتحسين صحتك العامة.

قم بالمشي: إذا كنت تشعر بالتيبس أو الألم ، قم بالسير لمسافة قصيرة حول المكتب أو في الخارج. يمكن أن يساعد ذلك على إرخاء عضلاتك وتحسين الدورة الدموية.

تمارين الإطالة: يمكن أن يساعد شد ظهرك وكتفيك بانتظام في تحسين مرونتك وتقليل الألم.

تقوية الجذع : يمكن أن تساعد عضلات الجذع القوية في دعم عمودك الفقري. هناك عدد من التمارين التي يمكنك القيام بها لتقوية عضلات البطن ، مثل تمارين البلانك ، ورفع الساق.

احصل على قسط كافٍ من النوم: عندما تشعر بالراحة ، تقل احتمالية أن تكون عضلاتك متوترة ومؤلمة. اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في منع وتخفيف الأوجاع حتى تتمكن من الحفاظ على الإنتاجية والراحة في العمل.

العلاجات المنزلية لآلام الظهر

تشمل بعض العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا ما يلي:

العلاج بالثلج والحرارة: يمكن أن يساعد تطبيق الثلج أو الحرارة على المنطقة المصابة في تقليل الالتهاب والألم.

الراحة: يمكن أن يساعد تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الألم على الشفاء.

التمدد: يمكن أن يساعد التمدد اللطيف على تحسين المرونة وتقليل الألم.

تدريب القوة: يمكن أن يساعد تقوية عضلات الظهر والبطن في دعم العمود الفقري وتقليل الألم.

التدليك: يمكن أن يساعد التدليك على إرخاء العضلات وتقليل الألم.

الوخز بالإبر: الوخز بالإبر هو علاج طبي صيني تقليدي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

اليوجا: اليوجا هي ممارسة للعقل والجسم يمكن أن تساعد في تحسين المرونة والقوة وتقليل الألم.



متى يجب أن تزور الطبيب؟

إذا كنت تعاني من آلام الظهر الشديدة أو التي لا تتحسن بالعلاجات المنزلية ، فعليك مراجعة الطبيب. يمكن للطبيب تشخيص سبب الألم والتوصية بخيارات العلاج.



طبيب البوابة: آلام الظهر طرق الوقاية والعلاج

طرق الوقاية من آلام الظهر:

الحفاظ على وضعية جيدة: يمكن أن تساعد الوضعية الجيدة في تقليل الضغط على العمود الفقري.

الرفع بالشكل المناسب: عند رفع الأشياء الثقيلة ، استخدم رجليك وعضلات ظهرك ، وليس ظهرك.

الحفاظ على النشاط: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقوية عضلات الظهر والبطن ، مما يساعد على دعم العمود الفقري وتقليل الألم.

إنقاص الوزن: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على العمود الفقري.

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