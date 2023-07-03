البوابة - مكان العمل قد يكون مكاناً خطيراً فهناك السيء وهناك المتلاعب وهناك الضحية، ولكن أخطرهم بلا شك المتلاعب لأنه يعرف كيف يخدعك ويضرك دون أن يفصح عن وجهه الشرير. احذر من علامات التلاعب. غالبًا ما يستخدم الأشخاص المتلاعبون مجموعة متنوعة من التكتيكات للحصول على ما يريدون ، مثل:



زعزعة الثقة: يجعلك تشكك في نفسك وواقعك. التثليث: اللعب ضد الآخرين. لعب دور الضحية: جعلك تشعر بالأسف تجاههم حتى يتمكنوا من الوصول إلى طريقهم. الشتائم: إهانتك أو التقليل من شأنك لتجعلك تشعر بأنك صغير. التهديدات: استخدام سلطتهم أو نفوذهم لتخويفك.

كيف توقف زميلك المتلاعب في العمل؟

لا تأخذ الأمر على محمل شخصي. غالبًا ما يكون الأشخاص المتلاعبون غير آمنين ويحتاجون إلى الشعور بالسيطرة. قد يستهدفونك لأنهم يرونك تهديدًا أو لأنهم يعتقدون أنه من السهل التلاعب بك. تذكر أن الأمر لا يتعلق بك ، بل يتعلق بهم.

غالبًا ما يكون الأشخاص المتلاعبون غير آمنين ويحتاجون إلى الشعور بالسيطرة. قد يستهدفونك لأنهم يرونك تهديدًا أو لأنهم يعتقدون أنه من السهل التلاعب بك. تذكر أن الأمر لا يتعلق بك ، بل يتعلق بهم. ضع الحدود. بمجرد تحديد المتلاعب ، من المهم وضع حدود معهم. هذا يعني أن تكون واضحًا بشأن ما تريد وما لن تتحمله. على سبيل المثال ، قد تقول شيئًا مثل ، "أنا لست مرتاحًا لتحدثك معي بهذه الطريقة." أو "لن أفعل ذلك من أجلك".

بمجرد تحديد المتلاعب ، من المهم وضع حدود معهم. هذا يعني أن تكون واضحًا بشأن ما تريد وما لن تتحمله. على سبيل المثال ، قد تقول شيئًا مثل ، "أنا لست مرتاحًا لتحدثك معي بهذه الطريقة." أو "لن أفعل ذلك من أجلك". وثق السلوك. إذا كان التلاعب مستمرًا ، فمن المهم توثيق السلوك. يمكن أن يشمل ذلك الاحتفاظ بدفتر يوميات لما حدث ، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية لنفسك تلخص التفاعلات ، أو تسجيل المحادثات. يمكن أن تكون هذه الوثائق مفيدة إذا قررت إبلاغ مديرك أو قسم الموارد البشرية عن السلوك.

إذا كان التلاعب مستمرًا ، فمن المهم توثيق السلوك. يمكن أن يشمل ذلك الاحتفاظ بدفتر يوميات لما حدث ، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية لنفسك تلخص التفاعلات ، أو تسجيل المحادثات. يمكن أن تكون هذه الوثائق مفيدة إذا قررت إبلاغ مديرك أو قسم الموارد البشرية عن السلوك. تحدث إلى مديرك أو قسم الموارد البشرية. إذا تسبب لك التلاعب في ضغوط كبيرة أو أثر على أداء عملك ، فقد ترغب في التحدث إلى مديرك أو قسم الموارد البشرية. قد يكونون قادرين على مساعدتك في معالجة الموقف أو توفير الموارد لمساعدتك على التأقلم.

إذا تسبب لك التلاعب في ضغوط كبيرة أو أثر على أداء عملك ، فقد ترغب في التحدث إلى مديرك أو قسم الموارد البشرية. قد يكونون قادرين على مساعدتك في معالجة الموقف أو توفير الموارد لمساعدتك على التأقلم. اعتنِ بنفسك. يمكن أن يكون التعامل مع المتلاعب مرهقًا عاطفياً. من المهم أن تعتني بنفسك بالحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وقضاء الوقت مع أحبائك. قد ترغب أيضًا في التحدث إلى معالج أو مستشار لمساعدتك في التغلب على التوتر.



من المهم أن تتذكر أنه لا يمكنك التحكم في سلوك المتلاعب. ومع ذلك ، يمكنك التحكم في كيفية استجابتك لها. باتباع هذه النصائح ، يمكنك حماية نفسك من الأساليب الضارة وخلق بيئة عمل أكثر إيجابية لنفسك.

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