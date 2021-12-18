طبيب البوابة: أحذر هذه العادات قد تعرض قلبك للخطر القلب هو أهم عضو في الجسم. هناك سبب لإدراجه ضمن أعضاء الجسم "الحيوية". عندما نضع صحتنا في المرتبة الأولى ، فإننا غالبًا ما نميل إلى تجاهل القلب الذي يتطلب مجموعة من العادات والنظام الذي يعتني به بشكل خاص ؛ تمارين القلب والأوعية الدموية ، والأطعمة منخفضة الكوليسترول والعديد من التغييرات في نمط الحياة.

على الرغم من أن معظمنا قد لا يتبع بوعي مثل هذه الأنظمة الخاصة بالأعضاء ، إلا أن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يؤديان إلى الحاجة دون علمنا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أننا أيضًا لا ندرك عدد عناصر نمط حياتنا التي قد تسبب ضررًا لقلبنا.

طبيب البوابة: أحذر هذه العادات قد تعرض قلبك للخطر

إليك بعض العادات التي يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأنها لأنها تعرض قلبك للخطر

1. لا يوجد نشاط منتظم

هناك عدة أسباب وراء عدم نشاط المرء بشكل منتظم كما ينبغي. قد لا تجد نظام التمرين الصحيح الذي يحافظ على لياقتك والترفيه. يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى مثل نمط الحياة المحموم الذي يبقي المرء منشغلاً ويستنزف نفسه بنهاية اليوم. ومع ذلك ، من أجل الحفاظ على صحة القلب ، من الضروري أن تظل نشيطًا بانتظام ولا ستمرض ، نحن لا نتحدث لساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية. ابدأ ببطء ، بأنشطة منخفضة الشدة مثل المشي لمدة عشرين دقيقة للحفاظ على صحة القلب. يمكن أن يساعد المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة لمدة عشرين دقيقة فقط بشكل كبير في صحة القلب والأوعية الدموية ويرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم وزيادة الوزن الصحي.

2. التدخين

كل الإعلانات تحذرك بشعار "التدخين يقتل". إنه في الواقع يسبب الكثير من الضرر وهو مسؤول عن ثلث الوفيات التي تحدث بسبب ضعف صحة القلب. يعد أول أكسيد الكربون عنصرًا رئيسيًا في السجائر ويؤدي إلى انخفاض تعداد الدم الصحي وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. قد يساعدك تقليل تناولك للطعام ، لكن الإقلاع التام عن التدخين هو الحل الوحيد الفعال لهذه المشكلة.

طبيب البوابة: أحذر هذه العادات قد تعرض قلبك للخطر

3. الإجهاد

الإجهاد المفرط من العمل أو الأسرة أو أي أسباب أخرى يمكن أن يضغط على القلب ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية عدة مرات. للتغلب على التوتر ، يشرب الناس ويدخنون ويأكلون بكثرة ، وكل ذلك يؤدي إلى مزيد من الضرر للقلب. من أجل إدارة التوتر بشكل فعال ، يجب ممارسة الرياضة ، والتي بدورها تهدئ الجسم وتنظم الهرمونات وبالتالي تساعد القلب. تشمل الطرق الأخرى لإدارة التوتر بشكل فعال التأمل والاستماع إلى الموسيقى وكتابة اليوميات وقضاء الوقت مع العائلة أو الحيوانات الأليفة.

4. الأطعمة السريعة

إذا كنت تعمل بصرامة طوال الأسبوع وتفضل قضاء عطلات نهاية الأسبوع "في الاحتفال" ، فهناك فرص كبيرة لاستهلاكك للأطعمة غير الصحية والمعالجة وتناول الطعام بالخارج بشكل متكرر. هذه عادة ضارة أخرى تؤثر بشكل مباشر على عوامل الخطر مثل ضغط الدم والكوليسترول. يُنصح بالتحقق من قائمة المكونات الغذائية للطعام وتناول ما تشعر أنه متوازن من حيث التغذية والذوق.

5. الكحول

الكحول هو أحد العوامل الرئيسية التي تسبب النوبات القلبية لدى الناس. يؤدي إلى زيادة مستوى الدهون الثلاثية في الجسم ، وهو شكل غير صحي من الدهون يؤدي إلى ضرر مفرط وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم. يعد انسداد الشرايين وزيادة الوزن من النتائج الأخرى للإفراط في الشرب والاعتدال هو الحل الوحيد. يعد تناول المشروبات باعتدال أمرًا مهمًا وممارسة الرياضة للتخفيف من عواقب ذلك أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب.

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