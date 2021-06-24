طبيب البوابة: 8 أخطاء شائعة حول علاج ضغط الدم

وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية ، يعاني حوالي 1.13 مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم.

ولكن على الرغم من انتشار ارتفاع ضغط الدم المتزايد ، لا يزال يساء فهمه على نطاق واسع. يقدم طبيب البوابة لك بعض الأخطاء والخرافات الشائعة حول ارتفاع ضغط الدم والحقائق المرتبطة بها:

الخرافة: ارتفاع ضغط الدم ليس خطيراً

الحقيقة: يسمى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت. بدون علاج ، يمكن أن يزيد من مخاطر المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وفشل القلب وفقدان البصر والضعف الجنسي وأمراض الشرايين الطرفية.

يمكن أن يسبب ضررًا بعدة طرق ، على سبيل المثال ، بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الشرايين الذي يمكن أن يتسبب في أن تصبح الأوعية أقل مرونة ، مما يقلل من كمية الدم والأكسجين التي تصل إلى القلب وبالتالي إتلاف الأعضاء.

الخرافة: إذا كان وراثياً في العائلة ، فلا يوجد شيء يمكنك القيام به

الحقيقة: يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم وراثيًا في بعض الحالات. لكنه ليس شيئًا لا مفر منه ، حتى بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونون عرضة له وراثيًا. أيضًا ، تتطور الحالة بسبب عوامل نمط الحياة ، مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني.

الخرافة: إنه أمر لا مفر منه مع تقدم العمر

الحقيقة: ارتفاع ضغط الدم ليس أمرًا حتميًا وليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. على الرغم من أن هذه الحالة شائعة بين كبار السن ، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يحدث في منتصف العمر والشباب أيضًا.

الخرافة: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فسوف تظهر عليك أعراض واضحة

الحقيقة: الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم. لا توجد عادةً علامات وأعراض تشير إلى إصابة شخص ما بارتفاع ضغط الدم. كثير من الناس لا يعرفون حتى أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الخرافة: لا تتناول ملح الطعام ، ولا داعي للقلق بشأن ارتفاع ضغط الدم

الحقيقة: توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام 5 جرامات من الملح يوميًا لجسم صحي. لكن تجنب ملح الطعام فقط لا يكفي للحد من تناول الملح بشكل عام. 10 أطعمة أخرى يمكن أن تزيد من تناول الملح تشمل الخبز والبيتزا والسندويشات واللحوم الباردة واللحوم المعالجة والشوربات والتاكو ورقائق البطاطس والفشار والدجاج والجبن والبيض. ملح البحر وملح المائدة كيميائيًا هما نفس ملح الطعام وبالتالي لا يقل ضررًا.

الخرافة: عندما يستجيب الضغط للدواء ، يمكنك التوقف عن تناوله

الحقيقة: قد يجد الأشخاص الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم أن ضغط الدم لديهم يعود إلى طبيعته. لكن هذا لا يعني أنه يمكنك التوقف عن تناول الدواء بمفردك. اتبع توصيات طبيبك لتقليل أو التوقف عن تناول الدواء بناءً على نصيحة طبيبك.

الخرافة: ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه

الحقيقة: لا يوجد علاج لارتفاع ضغط الدم ، ولكن هناك طرق لإدارة الحالة وتقليل تأثيرها على الصحة. يمكنك التحكم في ضغط الدم عن طريق تقليل تناول الكحول ، وتناول نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة ، وإدارة الإجهاد ، والإقلاع عن التدخين ، والحفاظ على وزن صحي ، وتناول الأدوية.

الخرافة: الرجال فقط يصابون بارتفاع ضغط الدم

الحقيقة: على الرغم من أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يصاب الجميع بارتفاع ضغط الدم. كل شخص لديه مخاطر مماثلة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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