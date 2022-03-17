طبيب البوابة: أسباب تغطية رأسك في الشتاء يؤدي انخفاض درجة الحرارة دائمًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى الموسمية. البرد والإنفلونزا والحمى وهي بعض الأمراض الصحية الشائعة التي تزعج الناس في هذا الموسم. لهذا السبب يوصى بالعناية الإضافية بأنفسكم لتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة. إن تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة وارتداء طبقات من الملابس هي بعض الحيل التي تعمل بشكل جيد في الموسم لتوفير الحماية من فيروسات البرد والإنفلونزا. شيء مهم آخر يجب القيام به هو تغطية رأسك.

طبيب البوابة: أسباب تغطية رأسك في الشتاء

لماذا تغطية رأسك في الشتاء مهم

سواء اخترت قبعة فاخرة أو وشاحًا أو غطاء للاذن، طالما أن رأسك مغطى عند خروجك من المنزل ، فإن خطر إصابتك بالمرض يقل إلى النصف تقريبًا. وفقًا لخبراء الأيورفيدا فأن تغطية رأسك أثناء الشتاء يحافظ على الحرارة ، مما يجعلك تشعر بالدفء والراحة. عندما تتعرض فروة رأسك للطقس البارد ، تفقد المزيد من حرارة الجسم وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالبرد والأنفلونزا. الحفاظ على دفء فروة رأسك لا يقل أهمية عن الحفاظ على دفء جسمك.

طبيب البوابة: أسباب تغطية رأسك في الشتاء

أسباب ضرورية أخرى لتغطية رأسك

يمكن أن يساعد تغطية رأسك في الشتاء أيضًا في الحفاظ على شعرك صحيًا وخاليًا من التجعد. يزيل الطقس البارد والقاسي كل الرطوبة من شعرك مما يجعله جافًا ومتطايرًا. عند تمشيط شعرك بالفرشاة لفك تشابكه ، قد يؤدي ذلك إلى تكسره وتقصف أطرافه. كما أنه يجفف فروة رأسك مما يزيد من خطر الإصابة بقشرة الرأس. ارتداء القبعة يحبس رطوبة فروة رأسك ، مما يجعلها تبدو صحية وخالية من التجعد وناعمة. كما أنه يمنع فروة رأسك من الجفاف والحكة.

طبيب البوابة: أسباب تغطية رأسك في الشتاء

طرق أخرى للبقاء بصحة جيدة في الشتاء

في الشتاء تكون مناعتك منخفضة ويمكن أن تنتقل الأمراض المعدية بسهولة أكبر مقارنة بالفصول الأخرى. لذلك ، من الضروري أن تعتني بنفسك لتحافظ على صحتك ولياقتك هذا الموسم. فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

تناول الطعام بشكل موسمي: قم بتضمين الفواكه والخضروات الصحية والموسمية في نظامك الغذائي. إنها مغذية ويمكن أن تساعدك على تعزيز المناعة

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