طبيب البوابة: تعرف على 4 أمراض شديدة العدوى مع تراجع المخاوف من جائحة كورونا حان الوقت لمراقبة الأمراض شديدة العدوى الأخرى. منذ عام 2020 استحوذ اهتمام الأطباء على كوفيد-19 ، ولكن ماذا عن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى المعدية. تقوم هذه الأمراض بشن هجوم شرس على حياة البشر كل موسم ومن الضروري فهم أعراضها والتعامل معها قبل فوات الأوان.

أمراض الجهاز التنفسي مثل كوفيد-19 مسؤولة عن أعلى الوفيات في جميع أنحاء العالم. وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن "أمراض الجهاز التنفسي هي الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في العالم. يعاني حوالي 65 مليون شخص من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ويموت 3 ملايين شخص بسببه كل عام ، مما يجعل إنه ثالث سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ".أمراض الجهاز التنفسي مثل السل والالتهاب الرئوي والأنفلونزا شديدة العدوى ومعدية. كل عام تُزهق أرواح كثيرة بسبب هذه الأمراض.

طبيب البوابة: تعرف على 4 أمراض شديدة العدوى

1.الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات. تعد العقدية الرئوية ، والمستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ، والفيروس المخلوي التنفسي ، والمتكيسة الرئوية الجيروفيسي من الأنواع الشائعة لمسببات الأمراض التي تسبب الالتهاب الرئوي. يتسبب هذا المرض في 14٪ من وفيات الأطفال كل عام.

الالتهاب الرئوي شديد العدوى. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن للفيروسات والبكتيريا التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تصيب الرئتين إذا تم استنشاقها. وقد تنتشر أيضًا عن طريق الرذاذ الذي يحمله الهواء من السعال أو العطس. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينتشر الالتهاب الرئوي عن طريق الدم ، خاصة أثناء الولادة وبعدها بفترة قصيرة.

الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي هي ضيق التنفس و / أو الألم في التنفس. تمتلئ الأكياس الصغيرة الموجودة في الرئتين والتي تسمى الحويصلات الهوائية بالقيح والسوائل مما يحد من قدرة التنفس للفرد. الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي هي ألم الصدر والسعال والتعب وانخفاض درجة حرارة الجسم والغثيان والإسهال والقيء والتعرق والقشعريرة.

طبيب البوابة: تعرف على 4 أمراض شديدة العدوى

2.مرض السل

مرض السل سببه المتفطرة السلية وهو مرض رئوي. غالبًا ما يُشار إلى هذا المرض بالسل ، وهو المرض القاتل الأول في العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. "توفي ما مجموعه 1.5 مليون شخص بسبب السل في عام 2020 (بما في ذلك 214000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية). في جميع أنحاء العالم ، يعد السل هو السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة وثاني قاتل معدي بعد كوفيد-19 (اعلى من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز) ،" وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في أكتوبر تشرين الأول 2021.

تم العثور على حوالي نصف حالات السل الموجودة في جميع أنحاء العالم في بنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا.

إذا تم تشخيص مرض السل مبكرًا ، فيمكن علاجه وعلاجه. يتم رصد مرض السل عندما يستمر سعال الدم والمخاط لأكثر من ثلاثة أسابيع. من بين الأعراض الأخرى لمرض السل ، ألم الصدر ، وصعوبة التنفس ، وفقدان الوزن غير المقصود ، والتعب ، والحمى ، والتعرق الليلي ، والقشعريرة.

طبيب البوابة: تعرف على 4 أمراض شديدة العدوى

3.الانفلونزا

ارتبطت الأنفلونزا ارتباطًا وثيقًا بـكوفيد-19 حتى تم اكتشاف الأعراض المميزة لكلا المرضين. هناك 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا الموسمية ، أنواع A و B و C و D ، مما يجعلها عبئًا مرضيًا على مدار العام. يقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية: "في جميع أنحاء العالم ، من المقدر أن تؤدي هذه الأوبئة السنوية إلى ما يقرب من 3 إلى 5 ملايين حالة من الأمراض الشديدة ، وحوالي 290.000 إلى 650.000 حالة وفاة في الجهاز التنفسي".

من الأعراض الشائعة للإنفلونزا هي الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتعب وسيلان الأنف والتهاب الحلق. إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين ، يجب إجراء اختبار للإنفلونزا. على الرغم من تعافي العديد من الأشخاص منه ، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا في العديد من الأشخاص الآخرين ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة.

طبيب البوابة: تعرف على 4 أمراض شديدة العدوى

4.الحصبة

مرض معدي آخر أودى بحياة ما يقرب من 1،40،000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2018 هو الحصبة. تسبب الحصبة فيروس يتضاعف في الفم والحلق وينتقل عن طريق الاتصال المباشر والهواء.

من الأعراض الشائعة لمرض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة ، والتي تبدأ عادةً بعد 10-12 يومًا من التعرض للفيروس وسيلان الأنف والسعال والعيون الدامعة والبقع البيضاء الصغيرة داخل الخد. بعد عدة أيام من الإصابة ، تظهر الطفح الجلدي على الوجه والرقبة وتختفي بعد 5-6 أيام.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

طبيب البوابة: 5 معطرات طبيعية للفم