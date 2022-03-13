طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة هل تعلم بأن زيت القنب غني بجميع الأحماض الأمينية العشرين والأحماض الدهنية الأساسية أكثر من أي جوز أو بذرة؟ من الواضح لماذا تعتبر إضافة القنب إلى نظامك الغذائي فكرة جيدة - ولكن هل يمكن أن تفيد هذه العناصر الغذائية بشرتك؟

طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة

الجواب: نعم!

تعتبر أوميغا 3 و 6 الموجودة في زيت القنب مسؤولة عن خصائصها المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في مكافحة مشاكل الجلد الشائعة والحفاظ على بشرتك تبدو صحية.

من المهم شراء زيت القنب العضوي غير المكرر والمعصور على البارد حتى تتأكد من أنك تستخدم زيتًا عالي الجودة وخالي من المواد الكيميائية على بشرتك.

فيما يلي أربعة طرق مفضلة لاستخدام زيت القنب للحصول على بشرة خالية من العيوب:

طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة

علاج حب الشباب

في حين أنه قد يبدو من غير المنطقي تطبيق الزيت على البشرة المعرضة لحب الشباب ، إلا أن زيت القنب يتميز بتصنيف زؤاني قدره 0 ولا يسد المسام. بفضل الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في القنب ، يعالج زيت القنب الالتهابات والاحمرار دون تجريد بشرتك من زيوتها الطبيعية. في المرة القادمة التي تواجهين فيها طفح جلدي ، تجنبي منتجات حب الشباب الشائعة التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية وضعي زيت القنب على بشرتك بدلاً من ذلك.

طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة

قناع الوجه

لست مضطرًا لمغادرة المنزل في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى تجميل للوجه - اصنعي قناع زيت القنب الخاص بك في 3 خطوات سهلة! نحن نحب قناع الوجه بزيت القنب لما يحتويه من خصائص ترطيب وتنقية ، بالإضافة إلى أنه لطيف للغاية وخالٍ من المواد الكيميائية!

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة (حوالي 2/3 كوب)

3 ملاعق كبيرة زيت القنب العضوي نوتيفا

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند العضوي Nutiva

2 ملعقة كبيرة طين البنتونيت (أو الطين الفرنسي)

4 قطرات من زيت عشبة الليمون العطري

الطريقة:

امزجي الأفوكادو وزيت القنب وزيت جوز الهند والزيت العطري في الخلاط أو معالج الطعام. يُسكب المزيج في وعاء ويقلب في الصلصال. يوضع على الوجه ويترك لمدة 10-15 دقيقة. اشطفي واتركيه حتى يجف.

طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة

المرطب اليومي

واحدة من أسهل الطرق لدمج زيت القنب في روتين العناية بالبشرة هو استخدامه كمرطب يومي. بعد تنظيف وجهك والتربيت عليه حتى يجف ، اسكبي كمية بحجم عشرة سنتات من زيت القنب في يديك ودلكيها على بشرتك. ستلاحظين على الفور كيف تبدو بشرتك رطبة وناعمة!

طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة

الصابون

يمكن صنع الصابون اللطيف محلي الصنع باستخدام 5 مكونات قليلة - وزيت القنب هو أحد هذه المكونات. يعد صنع الصابون الخاص بك طريقة سهلة لتوفير المال والتحكم في المكونات التي تمتصها بشرتك.

طبيب البوابة: زيت القنب سلاحك السري للبشرة

كيف تستخدمين زيت بذور القنب على وجهك؟

واحدة من أسهل الطرق لدمج زيت القنب في روتين العناية بالبشرة هو استخدامه كمرطب يومي. بعد تنظيف وجهك والتربيت عليه حتى يجف ، اسكبي كمية بحجم عشرة سنتات من زيت القنب في يديك ودلكيها على بشرتك. ستلاحظ على الفور كيف تبدو بشرتك رطبة وناعمة!

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