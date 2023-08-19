البوابة - هل تعاني من جفاف غير طبيعي في منطقة المرفقين (الأكواع) هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرفقين جافين. فيما يلي أكثرها شيوعًا.

طبيب البوابة: أسباب جفاف المرفقين ؟



الطقس: يمكن للهواء الجاف أن يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية ، مما يجعلها جافة ومتقشرة. هذا شائع بشكل خاص في الطقس البارد والشتاء.

السبب المهني: إذا كانت وظيفتك تضطرك الى غسل اليدين بشكل متكرر أو التعرض للمواد الكيميائية القاسية ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى جفاف المرفقين.

الأمراض الجلدية: يمكن أن تسبب بعض الأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما والصدفية ، جفاف الجلد المتقشر على المرفقين.

الأدوية: بعض الأدوية ، مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ، يمكن أن تجفف الجلد كأثر جانبي.

التقدم في السن: مع تقدمنا في العمر ، تنتج بشرتنا كمية أقل من الزيت ، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف.

المهيجات: يمكن أن يؤدي فرك أو خدش المرفقين أيضًا إلى تهيج الجلد وجعله جافًا.



إذا كان جلد المرفقين جافاً ومتقشراً ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تحسين حالة بشرتك:

الترطيب بانتظام: استخدم مرطبًا خاليًا من العطر وغير مهيج على مرفقيك مرتين يوميًا.

خذ حمامًا دافئًا: سيساعد ذلك على تنعيم البشرة وتسهيل ترطيبها.

تجنب فرك أو خدش مرفقيك: فهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تهيج الجلد.

ارتدِ القفازات عند غسل الأطباق أو القيام بأنشطة أخرى يمكن أن تجفف بشرتك.

راجع الطبيب: إذا كان جفاف مرفقيك شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى ، مثل الاحمرار أو الألم أو التورم ، فاستشر الطبيب لاستبعاد الحالة الطبية الأساسية.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية للمساعدة في الحفاظ على ترطيب مرفقيك:

استخدم المرطب في منزلك لإضافة الرطوبة إلى الهواء. ارتدِ ملابس فضفاضة مصنوعة من ألياف طبيعية ، مثل القطن أو الكتان. تجنب الحمامات الساخنة أو الاستحمام. قشر مرفقيك مرة واحدة في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحة ورطوبة مرفقيك.

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