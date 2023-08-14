البوابة - الاعتلال العصبي السمعي (Auditory neuropathy) هو نوع نادر من فقدان السمع ينتج عن تلف العصب السمعي المسؤول عن إرسال الإشارات الصوتية من الأذن إلى الدماغ. في الأشخاص المصابين بالاعتلال العصبي السمعي ، توجد خلايا الشعر الخارجية للقوقعة (وهي بنية الأذن الداخلية التي تحول الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية) وتعمل ، ولكن العصب السمعي غير قادر على نقل هذه الإشارات بشكل فعال إلى الدماغ. ينتج عن هذا ضعف في السمع يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن الاعتلال العصبي السمعي؟

قد يواجه الأشخاص المصابون بالاعتلال العصبي السمعي صعوبة في فهم الكلام ، خاصة في البيئات الصاخبة. قد يواجهون أيضًا مشاكل في اتباع التوجيهات أو المشاركة في المحادثات. في بعض الحالات ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالاعتلال العصبي السمعي أيضًا من طنين الأذن (رنين في الأذنين) أو احتداد السمع (زيادة الحساسية للصوت).

السبب الدقيق للاعتلال العصبي السمعي غير معروف ، ولكن يُعتقد أنه ناتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية. تتضمن بعض الأسباب المحتملة للاعتلال العصبي السمعي ما يلي:

الولادة المبكرة: الأطفال الذين يولدون قبل الأوان معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاعتلال العصبي السمعي.

انخفاض الوزن عند الولادة: الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بالاعتلال العصبي السمعي.

الأطفال الذين يولدون قبل الأوان معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاعتلال العصبي السمعي. انخفاض الوزن عند الولادة: الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بالاعتلال العصبي السمعي. اليرقان: الأطفال الذين يصابون باليرقان بعد الولادة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاعتلال العصبي السمعي.

الأطفال الذين يصابون باليرقان بعد الولادة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاعتلال العصبي السمعي. إصابة الرأس: يمكن أن تؤدي إصابة الرأس إلى تلف العصب السمعي وتؤدي إلى الاعتلال العصبي السمعي.

يمكن أن تؤدي إصابة الرأس إلى تلف العصب السمعي وتؤدي إلى الاعتلال العصبي السمعي. بعض الأدوية: يمكن لبعض الأدوية ، مثل الجنتاميسين ، أن تلحق الضرر بالعصب السمعي وتؤدي إلى الإصابة بالاعتلال العصبي السمعي.

يمكن لبعض الأدوية ، مثل الجنتاميسين ، أن تلحق الضرر بالعصب السمعي وتؤدي إلى الإصابة بالاعتلال العصبي السمعي. الاضطرابات الوراثية: يمكن لبعض الاضطرابات الوراثية ، مثل مرض شاركو ماري توث ، أن تزيد من خطر الإصابة بالاعتلال العصبي السمعي.

لا يوجد علاج للاعتلال العصبي السمعي ، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في تحسين السمع. العلاج الأكثر شيوعًا للاعتلال العصبي السمعي هو المعينات السمعية. يمكن للمعينات السمعية تضخيم الصوت وتسهيل سماعه على الأشخاص المصابين باعتلال عصبي سمعي. في بعض الحالات ، قد تكون زراعة القوقعة مفيدة أيضًا. زراعة القوقعة هي أجهزة إلكترونية يتم زرعها جراحيًا في الأذن الداخلية. يتجاوزون العصب السمعي التالف ويرسلون إشارات صوتية مباشرة إلى الدماغ.

إن تشخيص المصابين بالاعتلال العصبي السمعي متغير. يعاني بعض الأشخاص المصابين بالاعتلال العصبي السمعي من ضعف سمع خفيف يمكن إدارته باستخدام السماعات. يعاني البعض الآخر من ضعف شديد في السمع قد لا يتم تصحيحه بالكامل باستخدام السماعات أو زراعة القوقعة. من خلال التشخيص والعلاج المبكر ، يمكن لمعظم المصابين بالاعتلال العصبي السمعي أن يتعلموا كيف يتعايشون مع فقدان السمع لديهم ويتواصلوا بشكل فعال.

إذا كنت قلقًا من احتمال إصابتك أنت أو طفلك بالاعتلال العصبي السمعي ، فمن المهم أن ترى طبيبًا لتقييم السمع. يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكران في تحسين مهارات السمع والتواصل.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن الاعتلال العصبي السمعي؟

علاج للاعتلال العصبي السمعي (AN)

لا يوجد علاج واحد ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في تحسين مهارات السمع والتواصل. أكثر علاجات الاعتلال العصبي السمعي شيوعًا هي:

1. المعينات السمعية: يمكن أن تضخم السمع الصوت وتسهل على الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي سماعه. إنها العلاج الأكثر شيوعًا للاعتلال العصبي السمعي ، ويمكن أن تكون فعالة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط.

2. زراعة القوقعة الصناعية: القوقعة الصناعية هي أجهزة إلكترونية يتم زرعها جراحيًا في الأذن الداخلية. يتجاوزون العصب السمعي التالف ويرسلون إشارات صوتية مباشرة إلى الدماغ. يمكن أن تكون القوقعة الصناعية فعالة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في السمع ، ولكنها ليست فعالة مثل أجهزة السمع في الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط.

3. علاج النطق: يمكن أن يساعد علاج النطق الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي على تعلم التواصل بشكل أكثر فعالية. يمكن لمعالجي التخاطب تعليم الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي كيفية قراءة الشفاه ، وكيفية استخدام لغة الإشارة ، وكيفية تطوير استراتيجيات لفهم الكلام في البيئات الصاخبة.

4. أجهزة الاستماع المساعدة: يمكن لأجهزة الاستماع المساعدة (ALDs) أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من AN على السمع في البيئات الصاخبة. تشمل ALDs أجهزة مثل أنظمة FM وأنظمة الأشعة تحت الحمراء ومكبرات الصوت الشخصية.

يعتمد أفضل علاج للاعتلال العصبي السمعي على ضعف السمع والعمر ونمط الحياة. من المهم العمل مع فريق من المحترفين ، بما في ذلك اختصاصي السمع ومعالج النطق واللغة وطبيب الأنف والأذن والحنجرة، لوضع خطة علاج مناسبة لك أو لطفلك.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي:

احصل على تقييمات سمعية منتظمة: من المهم الحصول على تقييمات سمعية منتظمة لمراقبة سمعك والتأكد من أن خطة العلاج الخاصة بك لا تزال فعالة.

من المهم الحصول على تقييمات سمعية منتظمة لمراقبة سمعك والتأكد من أن خطة العلاج الخاصة بك لا تزال فعالة. استخدام أجهزة الاستماع المساعدة: يمكن أن تكون أجهزة الاستماع المساعدة مفيدة في البيئات الصاخبة.

يمكن أن تكون أجهزة الاستماع المساعدة مفيدة في البيئات الصاخبة. تحدث بوضوح وببطء: عندما تتحدث إلى شخص مصاب بالاعتلال العصبي السمعي ، تحدث بوضوح وبطء.

عندما تتحدث إلى شخص مصاب بالاعتلال العصبي السمعي ، تحدث بوضوح وبطء. استخدم الإشارات المرئية: يمكن للإشارات المرئية ، مثل قراءة الشفاه والإيماءات ، أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي على فهم ما تقوله.

يمكن للإشارات المرئية ، مثل قراءة الشفاه والإيماءات ، أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي على فهم ما تقوله. تحلى بالصبر: قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لمعالجة ما تقوله. تحلى بالصبر وامنحهم الوقت للرد. من خلال العلاج والدعم المناسبين ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السمعي أن يعيشوا حياة كاملة ونشطة.



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