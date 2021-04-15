طبيب البوابة: أسباب وطرق علاج ألم ضرس العقل

ضروس العقل هي مجموعة من الأضراس تقع في مؤخرة الفم. هم أصعب وأوسع مجموعة من الأسنان التي تساعد على مضغ وطحن الطعام...

عند معظم الناس ، تبدأ ضروس العقل في الظهور بين سن 17 إلى 25. وبينما لا يعاني البعض من مشكلة أو ألم أثناء العملية ، يعاني البعض الآخر من إحساس لاذع يمكن أن يستمر لفترة طويلة. وذلك لأن ضرس العقل يخترق اللثة ويصبح جزءًا من آلية المضغ.

ما الذي يسبب ألم ضرس العقل؟

يحدث ألم ضرس العقل في المقام الأول بسبب بروز السن نفسه. يخترق خط اللثة ويمكن أن يؤدي إلى التهاب واحمرار وتورم ، مما قد يكون مؤلمًا للغاية. قد تنزف المنطقة المصابة ، وقد تعاني من نوبات الصداع.

بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يكون ضرس العقل مؤلمًا عندما يخرج بطريقة ملتوية. يمكن أن يكون هذا مفاجئًا ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة أيضًا.

كيف تمنع ألم ضرس العقل؟

يمكن أن يؤثر ضرس العقل المؤلم على صحة فمك بشكل عام. يمكن أن يؤدي الالتهاب والتورم والعدوى إلى الشعور بعدم الراحة والأرق. ومع ذلك، في حين أنه من المناسب دائمًا زيارة عيادة صحة الأسنان ، يمكنك أيضًا اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير.

اشطفه بالماء المالح

اذا كنت تعاني من وجع ضرس العقل ، يمكنك شطف لثتك ببعض الماء المالح ، الذي لا يقتل البكتيريا الضارة فحسب ، بل يخفف أيضًا من ألم الفم.

مسحوق الزنجبيل والثوم

ينشأ ألم ضرس العقل بسبب العدوى والالتهاب الذي يحدث في الفم. يمكن السيطرة على ذلك بمساعدة بعض الثوم المطحون والزنجبيل اللذان لهما خصائص مضادة للالتهابات لمحاربة مسببات الأمراض المسؤولة عن الألم.

القرنفل

للقرنفل القدرة على علاج أوجاع الأسنان. إنه علاج طبيعي يحارب البكتيريا ويساعد في تقليل الألم.

النعناع

يمكن للنعناع أن يعالج ويقلل التهاب الفم بشكل طبيعي ويمكن أن يقلل الألم. يحتوي على زيت عطري يخفف آلام الأسنان بأبسط طريقة ممكنة.

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل التقليدية الموجودة في المطابخ الهندية تقريبًا. خصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات تجعله علاجًا فعالًا لآلام الأسنان.

زيت شجرة الشاي

غني بخصائصه المضادة للبكتيريا ، زيت شجرة الشاي يساعد على القضاء على جميع البكتيريا في الفم. يمكنك وضعه مباشرة على اللثة عن طريق تخفيفها بزيت جوز الهند. سيثبت هذا فعاليته وسيخفف عنك ألمك.

القمح

تحتوي عشبة القمح على نسبة عالية من الكلوروفيل مما يساعد على تقليل الالتهاب والألم في وقت واحد. بالإضافة إلى أنه يمنع البكتيريا من الزيادة في العدد ويمنع انتشار العدوى.

ضع الكمادات الباردة أو الساخنة

عندما يتعلق الأمر بألم ضرس العقل ، فإن وضع كيس ثلج أو بعض الحرارة على المنطقة المصابة يمكن أن يكون مهدئًا للغاية. لا يعالج الالتهاب فحسب، بل يقلل أيضًا من التورم والألم. عندما تختار حرارة التفاح فإنها تزيد من تدفق الدم وتخفف التوتر في المنطقة المصابة.

الصبار

يمكنك وضع الصبار على المنطقة التي ينمو فيها ضرس العقل. لن يمنحه تأثيرًا مهدئًا فحسب ، بل سيقلل أيضًا من الالتهاب في المنطقة. يمكنك وضع هلام الصبار النقي على الجزء الخلفي من فمك مما يساعد في تخفيف الألم.