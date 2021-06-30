طبيب البوابة: أسرار النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

مع وجود العديد من الأنظمة الغذائية المتنوعة المتاحة لنا، من الصعب دائمًا اختيار واحدة والتعامل معها. الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي أيضًا من بين هذه الحميات، والتي تأتي مع بدعة فقدان الوزن...

يشير النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى الوقت الذي يتوقف فيه الشخص عن تناول الكربوهيدرات ويستهلك بدلاً من ذلك البروتينات والدهون الصحية والخضروات. يساعد هذا النظام في إنقاص الوزن بسرعة عن طريق تقليل الرغبة في تناول الطعام ، والشعور بالشبع بسهولة عن طريق استبدال الكربوهيدرات بالبروتينات.

ما هي الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات هي أحد أنواع الطعام الرئيسية التي نحتاجها لعمل الجسم بشكل سليم. عندما نستهلك الكربوهيدرات ، يقوم الجسم بتفكيكها للحصول على الطاقة منها. عندما لا يحتاج الجسم إلى تلك الكربوهيدرات على الفور ، فإنه يخزنها في عضلاتنا وكبدنا. عندما لا يتم استخدام هذه الكربوهيدرات المخزنة لفترة طويلة ، يقوم الجسم بتحويلها إلى دهون.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

يمكن أن يشمل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أنواعًا مختلفة من الحميات ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن. في حين أن المرء لا يحتاج إلى حساب السعرات الحرارية هنا ، إلا أنه يحتاج إلى تناول الأطعمة الكاملة التي تغذي وتكمل وتملأ واحدًا. يعد فقدان الوزن من خلال الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أمرًا فعالاً لأنها تقلل من شهيتك. ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل دون الشعور بالجوع ، لأن البروتين والدهون تشعرك بالشبع. يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أيضًا في تسريع عملية فقدان الوزن في الأشهر الستة الأولى، ويساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع ، إذا كان هذا هو ما تحتاجه.

تتمثل أساسيات النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات في تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، أو التوفو وفول الصويا، والبقوليات إذا كنت نباتيًا. البروتينات المقترنة بالدهون الطبيعية مثل الزبدة، والمكسرات، والبذور، والزيوت مع الخضار الورقية الخضراء تعوض ما يجب تناوله في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. على المرء أن يضع في اعتباره لتجنب الأطعمة المشبعة بالسكر، والنشويات مثل الخبز، والأرز، والبطاطا، والفواكه، والشوكولاتة، والمشروبات الغازية وما إلى ذلك ، فيما يلي دليل مفصل عن الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها:

أطعمة يمكنك تناولها

1. اللحوم: الدجاج ولحم الضأن ولحم البقر كلها جزء من هذه الفئة. هذه أطعمة غنية بالبروتين تساعدك على الشعور بالشبع وإشباع جوعك.

2. الأسماك والمأكولات البحرية: سمك السلمون والماكريل والسلمون المرقط والحدوق والسردين غنية بالدهون الصحية ويمكن أن تفيدك بسبب محتواها من أوميغا 3.

3. البيض: البيض بأي شكل من الأشكال - سواء كان عجة أو مسلوقًا أو مخفوقًا أو مقليًا ، فهو غني بالبروتينات والدهون. يعد البيض الغني بأوميغا 3 أو البيض خيارًا جيدًا أيضًا.

4. الخضار: الخضار الورقية الخضراء مثل الخس والقرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ مع الكوسة والخيار والجزر والفطر والبصل والطماطم منخفضة الكربوهيدرات. يجب أن تكون الخضراوات التي تنمو فوق سطح الأرض هي الخيار للاستهلاك.

5. منتجات الألبان: يمكن تناول الحليب واللبن والزبدة والجبن والقشدة دون أي تردد. يمكنك أن تستهلك الإصدارات الكاملة الدسم دون أي تنازلات. تجنب المنتجات قليلة الدسم والمنكهة مع الانتباه إلى "السكر المضاف".

6. المكسرات والبذور: المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو غنية بالدهون والبذور مثل بذور عباد الشمس يمكن أن تكون أيضًا جزءًا من نظامك الغذائي. يمكن أيضًا استهلاك زبدة المكسرات مثل زبدة الفول السوداني.

7. الزيوت: يمكنك استخدام زيت جوز الهند وزيت الزيتون في الأطعمة الخاصة بك مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

8. الفواكه: الفواكه منخفضة الكربوهيدرات مثل التفاح والبرتقال والفراولة يمكن تناولها باعتدال. الفواكه مثل الموز يجب تجنبها.

أطعمة يجب تجنبها:

1. السكر: يجب تجنب السكر بشكل كبير الموجود في منتجات مثل الشوكولاتة والآيس كريم والمشروبات الغازية أو العصائر والكعك والمعجنات وحبوب الإفطار والكعك والحلويات. ابحث عن المنتجات التي تحتوي على "سكر مضاف" ولا تستهلكها. يجب أيضًا تجنب المحليات الصناعية.

2. النشا: القمح والدقيق والشعير والأرز كلها حبوب مكررة عالية الكربوهيدرات والتي يجب تجنبها. يجب أيضًا تجنب الخبز والمعكرونة والموسلي والعصيدة والكعك.

3. الخضار عالية الكربوهيدرات: البطاطا والفاصوليا هي بعض من الخضار عالية الكربوهيدرات التي يجب تجنبها. تحتوي جميع الخضروات الموجودة تحت الأرض تقريبًا مثل البطاطا الحلوة والذرة والبطاطا واليقطين على نسبة عالية من الكربوهيدرات ويجب تجنبها.

4. الفواكه: في حين أن الفواكه التي تتكون في الغالب من التوت يمكن تناولها ، إلا أن الفواكه الأخرى مثل الموز والمانجو والعنب والأناناس غنية بالكربوهيدرات والسكر وهو ما يجب تجنبه.

5. الدهون المتحولة: الزيوت المهدرجة أو الزيوت النباتية وبعض أنواع الفشار والأطعمة السريعة المقلية تحتوي على دهون متحولة غير صحية ولا يجب تناولها.

6. المنتجات المجهزة بدرجة عالية ومنخفضة الدسم: في محاولة لإنقاص الوزن ، لا تتجنب الدهون باختيار المنتجات قليلة الدسم. الأطعمة المصنعة غنية بالسكر والكربوهيدرات التي يجب تجنبها.

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