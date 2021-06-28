طبيب البوابة: شاي البابايا لعلاج النقرس

وفقًا لموقع Livestrong ، فإن النقرس هو حالة طبية ناتجة عن وجود الكثير من حمض اليوريك في الدم وترتبط بالتهاب المفاصل. يتشكل هذا الحمض الزائد في بلورات ، مما يتسبب في حدوث تورم واحمرار وألم في المفاصل... Livestrong

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يمكن أن يساعد تجنب تناول المحار واللحوم الحمراء والكحول والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين في تقليل أعراض النقرس.

لكن أحد العلاجات الطبيعية للنقرس هو تناول البابايا الطازجة. تحتوي البابايا على مادة الباباين ، وهي مادة طبيعية مضادة للالتهابات. تتوفر أيضًا علاجات نقرس البابايا الأخرى المتاحة دون وصفة طبية ، ولكن تناول البابايا الطازجة ليس فقط أقوى ، ولكنه أيضًا حلو ومتعدد الاستخدامات.

شاي البابايا الأخضر للنقرس

شاي البابايا ليس مشروبًا عشبيًا شائعًا، ولكن في عالم الطب ، يحتوي على قدر كبير من الفوائد الصحية. نظرًا لأن البابايا علاج عشبي طبيعي بالكامل، فهو بديل قوي لاستخدام الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لحل المشكلات الصحية الشائعة.

من بين المشكلات الصحية التي يمكن أن يقدمها البابايا للمساعدة ، يمكن استخدامه لسوء الهضم وحب الشباب وحتى المشكلات الصحية الأكثر خطورة مثل النقرس. إذا كنت تعاني باستمرار من النقرس أو زيادة حمض البوليك ، قد يستحق شاي البابايا المحاولة.

إذا كنت تبحث عن علاج طبيعي لمرض النقرس ، فإن شاي البابايا فعال جدًا في التعامل مع هذه المشكلة. يمكن أن تساعد البابايا في تراكم حمض اليوريك ، وتعمل كمضاد للالتهابات ، وبالتالي تقلل التورم والألم الذي يصاحب غالبًا تطور النقرس.

وصفة شاي البابايا الأخضر:

المكونات:

750 مل ماء

180 جرام بابايا خضراء (مقطعة إلى مكعبات)

2 كيس شاي أخضر أو ​​1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

التعليمات:

1. ضع الماء وقطع البابايا في وعاء.

2. بمجرد الغليان ، اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

3. أضف أكياس الشاي أو أوراق الشاي.

4. اترك الشاي ينقع لمدة 3 دقائق على الأقل.

5. اشربه وهو دافئ.

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