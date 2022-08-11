طبيب البوابة: أسوأ 5 أطعمة تلحق الضرر بكليتيك ربما تكون قد تعلمت عن دور وأهمية الكلى في وظائف الجسم أثناء دروس العلوم في المدرسة. ومع ذلك ، كم مرة نفكر أو نهتم بصحة الكلى؟ إذا لم نفعل ذلك ، فإننا نزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل وأمراض الكلى في المستقبل. يمكن أن يزيد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

الكلى هي من محاربي جسم الإنسان. يلعبون دورًا محوريًا في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم. كما أنها تساعد في الحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن في دمائنا ، وهو أمر ضروري لصحة جيدة. ومع ذلك ، فإن أسلوب الحياة غير اللائق الذي يتكون من خيارات غذائية غير صحية يمكن أن يعيق صحة الكلى وعملها.

إليك بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها:

طبيب البوابة: أسوأ 5 أطعمة تلحق الضرر بكليتيك

اللحوم المصنعة

تشكل اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والهوت دوج وفطائر البرجر تهديدًا كبيرًا لصحة الكلى. فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، وقد يؤدي تناول الصوديوم الزائد بشكل منتظم إلى زيادة ضغط الدم وخلق ضغط إضافي على كليتيك. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول بروتين حيواني أكثر من البروتين النباتي قد يزيد من معدل تطور مرض الكلى.

طبيب البوابة: أسوأ 5 أطعمة تلحق الضرر بكليتيك

الصودا

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر وليس لها قيمة غذائية منخفضة. تضيف هذه السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. لقد وجدت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية مرتبط بحالات صحية مثل هشاشة العظام (حيث تصبح العظام ضعيفة وهشة) وأمراض الكلى ومتلازمة التمثيل الغذائي ومشاكل الأسنان. حان الوقت لتجنب المشروبات الغازية بأي ثمن والعودة إلى مياه الشرب أو المشروبات ذات النكهات الصحية مثل عصير الليمون الطازج.

طبيب البوابة: أسوأ 5 أطعمة تلحق الضرر بكليتيك

الوجبات المجمدة

أظهرت الدراسات أن الأطعمة المصنعة مثل الوجبات المجمدة ووجبات العشاء في الميكروويف قد تساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع 2. المعالجة الثقيلة تعني أن وجبتك يمكن أن تكون مليئة بالدهون المخفية أو السكر أو الصوديوم. من الأفضل دائمًا تحضير الأطعمة الطازجة والكاملة وتجنب الأطعمة المجمدة التي يمكنك قليها أو تسخينها للاستهلاك الفوري. إذا كان عليك أن تأكل طعامًا مجمدًا، فاختر الأطعمة "منخفضة الصوديوم" أو "لا تحتوي على صوديوم مضاف". يمكنك أيضًا محاولة موازنة ذلك عن طريق إضافة فواكه وخضروات طازجة من مطبخك.

طبيب البوابة: أسوأ 5 أطعمة تلحق الضرر بكليتيك

بطاطا مقلية

إذا كنت تتناول البطاطا المعلبة، رقائق البطاطس أو البطاطا المقلية ، فمن الآمن أن نقول إن هذه الأشكال المقلية من البطاطا لا تفيد كليتك الثمينة. يجب تجنب الأطعمة المقلية لحماية القلب والكلى من الأمراض. تحتوي البطاطا أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم ، والذي ينصح بتقليله إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض الكلى.

طبيب البوابة: أسوأ 5 أطعمة تلحق الضرر بكليتيك

مايونيز

قد يؤدي تناول المايونيز في السلطات أو السندويشات إلى تدهور قيمة وجباتك الصحية المليئة بالخضروات. تحتوي ملعقة واحدة فقط من المايونيز على 103 سعرة حرارية. إلى جانب ذلك ، المايونيز بشكل عام يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. مرة أخرى ، إذا لم تكن هناك طريقة يمكنك تجنبها ، فاختر المايونيز الخالي من الدهون أو منخفض السعرات الحرارية ، ولكن تأكد من أنها ليست عالية بالصوديوم والسكر. من الأفضل استبدال المايونيز بالزبادي اليوناني الصحي أو اللبن الرائب.

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