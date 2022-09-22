طبيب البوابة: أعراض ألم الجسم الشائعة بعد الإصابة بكورونا لا زال فيروس كورونا المستحث كوفيد-19 حديث الناس ولكن هذه المرة بسبب الأعراض التي بدأت تظهر بعد الإصابة بكوفيد-19. بصرف النظر عن العلامات الظاهرة مثل الحمى، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، واحتقان الأنف ، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من عدوى كوفيد-19 يعانون أيضًا من آلام شديدة في المفاصل والعضلات. ويعتبر الألم المصاحب لعدوى كوفيد-19 نموذجيًا ومختلفاً عن أنواع الألم الأخرى.

طبيب البوابة: أعراض ألم الجسم الشائعة بعد الإصابة بكورونا

كيفية اكتشاف آلام الجسم المرتبطة بفيروس كورونا؟

قد تساعدك هذه النقاط على فهم كيف يكون الشعور بألم الجسم بعد الإصابة بكوفيد-19. أيضًا ، بمساعدة هذا التوجيه ، يمكنك إنقاذ نفسك من القلق العقلي لمعرفة سبب الألم.

غالبًا ما تظهر آلام الجسم المصاحبة لـ كوفيد-19 في العضلات والمفاصل. هذه الآلام تجعل الأطراف مخدرة وقد تحد من الحركة والقوة. تختلف شدة الألم من فرد لآخر. بينما يمكن أن يكون الألم خفيفًا لدى بعض الأشخاص ، إلا أنه قد يكون في البعض الآخر مثل نوبات ألم شديدة أو إحساس مستمر بالألم. في كثير من الحالات الأخرى، قد يتداخل ألم الجسم مع الأنشطة اليومية للفرد.

طبيب البوابة: أعراض ألم الجسم الشائعة بعد الإصابة بكورونا

لماذا يحدث ذلك؟

تحدث آلام الجسم كرد فعل على الاستجابة الالتهابية من جهاز المناعة. الالتهاب هو استجابة الجسم للفيروسات. عندما يحارب الجسم الفيروس ، يولد رد الفعل عدة أعراض مثل الحمى وسيلان الأنف وفقدان حاسة الشم والتذوق والغثيان والصداع. يمكن أن تكون آلام الجسم أيضًا بسبب الحمى والجفاف أيضًا.

طبيب البوابة: أعراض ألم الجسم الشائعة بعد الإصابة بكورونا

ما مدى انتشار مرض كوفيد في آلام الجسم؟

وفقًا للبيانات المتاحة في دراسة أعراض مرض فيروس كورونا المستجد، من المحتمل أن يصاب شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص بآلام في الجسم أثناء الإصابة بفيروس كورونا. تقول الدراسة كذلك أن حدوث آلام العضلات وآلام المفاصل تظهر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عامًا وأكثر وضوحًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا. يكون ألم الجسم أثناء كوفيد-19 أقل شيوعًا عند الأطفال.

طبيب البوابة: أعراض ألم الجسم الشائعة بعد الإصابة بكورونا

متى يحدث ذلك؟

قال الخبراء إنه أحد الأعراض الأولية للمرض. تشير دراسة أعراض ZOE كوفيد إلى أن الأشخاص الذين هم في السن حيث من المرجح أن يصابوا بألم في الجسم ، قد يصابون به في الأيام الأولى من الإصابة وقد يستمر هذا لمدة 2-5 أيام. بالنسبة للأفراد الأكبر سنًا ، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 8 أيام.

طبيب البوابة: أعراض ألم الجسم الشائعة بعد الإصابة بكورونا

آلام الجسم كعرض طويل من أعراض فيروس كورونا

يشيع ظهور آلام العضلات وآلام في مناطق المفاصل وآلام الظهر لدى الأشخاص أثناء وبعد الإصابة بفيروس كورونا.

في كثير من الناس كانت هذه المشاكل موجودة مسبقًا وجزئيًا بسبب الإغلاق وجزئيًا بسبب الخوف من الإصابة بالعدوى ، تأثر النشاط البدني للعديد من الأشخاص مما أدى إلى تفاقم الألم أثناء الوباء.

أعراض ما بعد كوفيد عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تظهر على الأشخاص حتى بعد شهور وسنوات من الإصابة بعدوى كوفيد . تم الإبلاغ عن آلام في العضلات وآلام في أجزاء أخرى من الجسم من قبل المرضى بعد عدة أيام من الإصابة.

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