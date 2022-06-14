طبيب البوابة: أعراض عصبية بعد التعافي من كورونا لقد مر أكثر من عامين منذ أن فرض فيروس كورونا الجديد قبضته على حياتنا. الآن ، بينما انخفضت الحالات بشكل كبير ، أصبحت العدوى أكثر اعتدالًا ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر ، إلا أن الآثار طويلة المدى لفيروس SARs-CoV-2 لا زالت مستمرة في التأثير على أنشطتنا اليومية. من بين الآثار العديدة لفيروس كوفيد الطويل ، تظل الأعراض العصبية واحدة من أكثر المضاعفات طويلة المدى إثارة للقلق.

طبيب البوابة: أعراض عصبية بعد التعافي من كورونا

كيف يؤثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على الدماغ

على الرغم من أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي ، فمن المعروف أنه يؤثر على أعضاء حيوية أخرى في الجسم ، بما في ذلك الدماغ. قام الباحثون مرارًا وتكرارًا بدراسة تأثير كوفيد-19 على الدماغ ، بل لاحظ البعض التهابًا خفيفًا إلى شديدًا في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة بعد أسابيع من الإصابة الأولية.

وفقًا لدراسة مبكرة نُشرت في JAMA Neurology ، تبين أن ثلث 214 مريضًا في المستشفى في ووهان يعانون من أعراض عصبية، كانت النوبات والسكتات الدماغية من أكثر المضاعفات خطورة.

كما أشارت نتائج تشريح الدماغ إلى انتشار الأوعية الدموية التالفة والخلايا الالتهابية لدى المرضى الذين أصيبوا بـ كوفيد-19 في الماضي.

طبيب البوابة: أعراض عصبية بعد التعافي من كورونا

المظاهر العصبية لفيروس كورونا الطويل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها : "يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بحالات ما بعد كوفيد من مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تستمر لأكثر من أربعة أسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة. في بعض الأحيان يمكن أن تختفي الأعراض أو تعود مرة أخرى ".

وفقًا لوكالة الصحة ، تشمل بعض الأعراض العصبية لفيروس كوفيد الطويل ما يلي:

ضباب الدماغ ، أي صعوبة في التفكير أو التركيز صداع الراس مشاكل النوم دوار عند الوقوف (دوخة) . وخز دبابيس وإبر في الجسم تغير في الرائحة أو الطعم الاكتئاب أو القلق .

طبيب البوابة: أعراض عصبية بعد التعافي من كورونا

أعراض كوفيد الطويلة الأخرى التي يجب الانتباه إليها

بصرف النظر عن الأعراض العصبية ، هناك علامات أخرى طويلة المدى يجب على المرء الحذر منها. وتشمل هذه:

إعياء

سعال

آلام المفاصل أو العضلات

ألم صدر

ضيق في التنفس

ضعف حاسة الشم والذوق

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